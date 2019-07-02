中关村在线消息： 滴滴今日在北京总部举办安全主题媒体开放日，在与媒体沟通环节，滴滴总裁柳青详细披露了公司近期安全工作进展以及回应了包括滴滴顺风车、网约车安全以及其他运营消息。



滴滴顺风车何时回归 柳青是这样回答的

对于顺风车的话题，滴滴总裁柳青表示，身边很多朋友是顺风车忠实用户，自己也总被问滴滴顺风车何时重启。同时柳青透露，目前滴滴顺风车团队也在规划如何让产品更安全，同时这也更需要共建共治，滴滴很快也将举办开放日与外界沟通顺风车的安全体系问题。

柳青还谈到自己在微博上的收获，“当看到微博全是批评的时候，内心就会成熟和成长，对个人和企业有帮助。就像做菜一样，要把中央厨房打开让大家看看是怎么做菜的。”

除了柳青外，滴滴侯景雷还宣布了滴滴安全计划，即2019年滴滴预计安全投入资金将超过20亿元；包括集团、公司、分公司安委会等在内的安全工作团队已扩充至2548人；制定了19项安全制度；安全生产职责方面，108名管理者和1327名安全岗位负责人签订了安全责任书；排查治理隐患103个。此外，共有2100万人次驾驶员接受安全培训并通过了考试。

之所以滴滴肯下大手笔，其实决定哪里跌倒就哪里爬起来。柳青表示“现在大家所在的这个会议室是去年出事后巡视组所在的会议室。之所以会这么做，是希望滴滴能在哪里摔倒在哪里爬起来”。

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