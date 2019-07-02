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    Moto手机Moto P50（全网通）

    联想官方公布Motorola p50配置 21:9打孔屏

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：日前，联想官方已经确认将于7月4日发布联想Z6与Motorola P50。刚刚，联想集团副总裁常程在公布了Motorola P50的详细配置。

    联想正式公布motorola p50配置：21:9打孔屏设计
    Motorola P50详细配置图

    Motorola P50正面采用一块比例为21:9的6.34英寸LCD挖孔屏，分辨率为2520×1080，前置2500万像素镜头开孔位于屏幕左上角；其背部采用四曲面3D玻璃设计，后置指纹识别与logo整合在一起；后置相机为双摄像头，规格分别为4800万主摄+500万景深，其中主摄光圈为F/1.7，支持OIS，副摄光圈为F2.2。

    联想正式公布motorola p50配置：21:9打孔屏设计
    Motorola P50渲染图

    联想官方并没有公布Motorola P50的核心配置，根据之前的爆料来看，该机将会搭载Exynos 9609处理器；配备4GB+128GB内存组合，并支持TF卡扩展；电池容量为3500mAh；另外该机还支持蓝牙5.0、NFC等配置；手机底部标配USB Type-c接口，图中并没有显示3.5mm耳机接口。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：联想官方公布Motorola p50配置 21:9打孔屏http://news.zol.com.cn/720/7207543.html

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