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    Huawei Pay免费开通厦门e卡通 机会有限请抓紧

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据报道称，华为支付服务Huawei Pay将于7月3日开启厦门e通卡免费开通活动，届时开启厦门e通卡可以享受0元优惠。

    Huawei Pay厦门e卡通0元开卡：限50000名额

    据悉，具体的开通流程是，在华为手机的“钱包”应用中点击“+”添加交通卡，就能在列表中看到“厦门e通卡”的选项了。之后根据提示一步步操作就完成开卡了。提醒一句，钱包应用的版本得是9.0.1.300及以上的才能添加。

    厦门e通卡是厦门地区的公交一卡通电子服务，以前开通厦门e通卡是需要收取服务费，但是在活动期间可以免除这部分费用。

    不过需要注意的是，这次活动只有50000个免费名额，厦门的朋友抓紧时间。

    支持设备列表：

    华为P30、P30 Pro、Mate 20、Mate 20 Pro、Mate 20 RS保时捷设计、Mate RS、P20、P20 Pro、P10、P10 Plus、Mate 10、Mate 10 Pro、Mate 10保时捷设计、Mate 9、Mate 9 Pro、Mate 9保时捷设计、nova 2s。

    荣耀20荣耀20 PRO荣耀V20荣耀Magic 2、荣耀Note 10、荣耀V10荣耀10（不含青春版）、荣耀V9荣耀9荣耀8（不含青春版）、荣耀V8全网通版。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Huawei Pay免费开通厦门e卡通 机会有限请抓紧http://news.zol.com.cn/720/7207490.html

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