滴滴：今年将在网约车安全上投入超20亿元

中关村在线消息：今天，滴滴在北京总部举办了安全主题媒体开放日。滴滴公布了近期的安全工作进展以及未来的工作计划。

滴滴首席安全出行官候景雷公布了滴滴网约车安全体系全景图。分为线上和线下两方面，线上利用门槛准入、分单干预、线上司乘教育等手段降低安全事件的发生率；线下利用车辆管理、司机教育、线下检查等手段降低安全事件发生率。



滴滴在北京总部举办了安全主题媒体开放日

2019年，滴滴预计在安全领域投入资金超过20亿元；安全工作团队扩充至2548人；制定全面的安全制度；签订安全责任书；排查治理隐患103个。

此外，滴滴在加大线下司机车辆安全管理、安全投诉应急流程持续打磨和恶性刑事犯罪的预防三个方面将持续加大投入。

侯景雷透露，滴滴已率先制定《网约车安全标准》，网约车安全体系已初步形成。他表示：“我们曾期望用一个月时间，用滴滴的技术来打造一个重磅产品完全解决安全问题，后来发现这行不通。安全不是一蹴而就的，需要一步一个脚印。”

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