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    小米CC9再曝新功能 背部自带炫彩呼吸灯

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：小米此前已经宣布将在今晚正式发布小米CC9、 CC9e和CC9美图定制版三款机型。刚刚，小米官方在此公布该机的一项炫酷的新功能。

    小米CC9再曝新功能 背部自带炫彩呼吸灯
    米CC9背部logo具备炫彩呼吸灯效果

    小米手机官微表示，小米CC9的机身背部拥有一个有趣的功能：炫彩呼吸灯。这个呼吸灯就在机身左下角竖置的“xiaomi”logo下方。这个特殊的logo能根据来电、信息等，在机身背部发出多彩灯光提示，甚至玩王者荣耀时还能在三杀五杀时放出不同光效。

    不过小米官微并没有透露这个炫彩呼吸灯是仅CC9一款机型上搭载，还是今晚即将发布的三款机型能配备。

    小米CC9再曝新功能 背部自带炫彩呼吸灯
    网曝小米CC9渲染图

    综合目前爆料，小米CC9/9e系列将统一采用6.39英寸水滴屏设计，支持第七代屏下指纹识别；后置相机为三摄方案，主摄为4800万像素的索尼IMX586，前置相机为3200万像素；这两款机型的差距应该只是在于处理器的不同，CC9将搭载骁龙730处理器，而CC9e则是骁龙665；均内置4030mAh电池，并支持18W以上快充规格。

    （本文图片来自网络）

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