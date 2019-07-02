中关村在线消息：河长科技今日宣布携手阿里云，启动首期“万条河流上云”计划，旨在把每一寸河流数字化，以帮助河长及早发现私搭乱建、河岸河面垃圾、违法排污、水质变化等问题。未来希望能基于庞大的数据和先进算法，培育出可辅助治理决策的 “河长大脑”。



阿里云与河长科技治水：将1万条河“上云”

河长制最早由浙江省长兴县率先实行，2016年开始全国推广。《2017中国水资源公报》显示，与2016年同比，“完全丧失使用功能”的劣五类水质河流长度比例下降1.5个百分点。

在嘉兴市乌镇镇民合村，村委会主任钱建松已担任河长近7年。他负责北永兴港-董家桥港段的河道，全长2583.9米，每个月要巡河四次。每次巡河前，他都会打开“智慧河湖长”APP，用于记录河面漂浮物、沿岸垃圾等异常情况。APP上还标注了周边需要重点盯防的污染源、排污口。



坐船巡河的河长轨迹都被数字化

市里的水利指挥中心能看到钱建松的每一次巡河轨迹、日志和上报事件。不同的事件会触发不同的处理机制，比如“漂浮物过多”，系统就会提醒保洁公司加强作业频度。

在80余公里外的上海松江，河长科技已经帮助当地政府建立了一套视频预警系统。即将发布的算法能够实现对各类事件的自动报警，信息直接推送到对应的河长手机上。

“在赋能、解放河长的同时，河长们其实也在帮助完成每一条河流的数字化。阿里云的计算能力则为如此庞大的数据处理、分析提供了可能。”河长科技CEO何文景说，河流可以看作是一个不断演化的生命体，在完成数字化、在线化的过程后，我们有望培育出一个“河长大脑”。

按照规划，“河长大脑”将基于知识图谱、数据挖掘、机器学习等智能化技术，从水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复等方面逐步为每一条河流构建出精准的画像，就像建立了详细的“电子病历”一样，最终实现辅助治理决策的功能。



河流的数字化、在线化是培育“河长大脑”的基础

“太好了!如果我们这里能用上，我一个人就可以把村里所有的河管上了。要是无人机飞一飞，路面的垃圾我也能知道了”，钱建松充满期待。

按照测算，之前一个市的河流数字化管理系统需要2个月实现才能部署完成，在阿里云上提供服务后只需要1个星期。即便是偏远山区的农村，也能像注册邮箱一样使用这套系统。同时，阿里云的大数据的能力和大量开箱即用的AI算法则为”河长大脑“的发育提供了支持。

（文中图片来自阿里巴巴官方）

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