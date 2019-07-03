三星Note10爆料信息汇总：搭载骁龙855 支持5G

三星官方宣布，将于8月7日（北京时间8月8日凌晨4点）在纽约召开Galaxy新品发布会，正式推出三星Galaxy Note 10系列。

Galaxy Note 10作为三星在今年下半年最重要的机型，自然是倍受用户和行业瞩目。既然三星已经公布了该机的发布日期，接下来就让我们一起梳理下早前曝光的信息，看看即将发布的Note10到底是个什么样子

01 外观设计方面

据外媒报道，三星今年将对Note10产品进行调整，推出Galaxy Note10和Galaxy Note10 Pro两款机型。不过整体造型上依旧是沿用Note系列方正的设计语言，以及挖孔双曲面屏幕设计，用以进一步提升屏占比，带来更强的视觉冲击和沉浸体验。



三星Note10新渲染图曝光



网曝三星Galaxy Note10系列贴膜

根据目前曝光的疑似三星Galaxy Note10系列前面板显示，这个两款机型都将采用居中打孔的Infinity-O屏幕设计，比例为19：9。在下巴的宽度上也会进一步缩小，并且还将会使用SoD（Sound on Display）技术来最大限度的收窄额头部分的边框。

不过还有消息称Note10采用前置单摄像头，屏幕中间挖孔，而Note10 Pro则为前置双摄像头，为胶囊状挖孔设计，并且在S10上应用的镜头效果灯也是一并延续。



此前传出的Galaxy Note 10 Pro渲染图

在后置摄像头排列上当前传出的信息不一，但是主流声音有两种形态：分别是后置摄像头横向排布，后置摄像头居中竖排以及后置摄像头排布方式为竖排。后续也有一些竖排摄像头排布方式的保护套图片流出。



后置摄像头左上竖排



后置摄像头居中竖排



后置摄像头横排

至于到底是怎样的配置，相信随着发布会的临近会有更多消息公布。这里ZOL也会随时跟进并更新。

02 核心配置方面

核心硬件方面：三星Galaxy Note10系列将采用高通骁龙855处理器（或者是Exynos 9825处理器）。采用4K分辨率显示屏，其中三星Note10搭载19：9的6.28英寸打孔屏，而三星Note10 Pro使用的是6.75英寸的钻孔屏，并且屏幕支持HDR10+技术。



三星以往一直都在旗舰产品上采取双旗舰级CPU策略

摄像头方面：三星Galaxy Note 10机型都将支持光学防抖（OIS）、双像素 PDAF（相位检测自动对焦）以及两倍光学变焦。

不过Galaxy Note 10 Pro将采用后置四摄的设计，规格分别为1200万像素广角镜头+1200万像素长焦镜头+1600万像素超广角镜头+TOF镜头。至于Galaxy Note10相机规格相比较Pro仅缺少一颗TOF镜头。

值得一提是，有知情人士透露这次Note10机型中会搭载三级的可变光圈功能，除原有的F1.5与F2.4两档光圈外，再加入一档F1.8的光圈。



外媒爆料的三星Galaxy Note10系列渲染图：后置四摄像头

电池方面：外媒报料称三星Galaxy Note 10 Pro电池容量为4500mAh；而Galaxy Note 10则为4300mAh。此外，整个三星Galaxy Note 10系列都将支持45W的快充。



爆料称三星Note 10普通版将取消TF卡扩展

其他方面：爆料达人Max Weinbach称，三星将在Galaxy Note 10中取消TF卡扩展功能。非Pro版Galaxy Note 10将不再支持MicroSD卡扩展。

同时还有消息称，三星Galaxy Note 10上侧边的电源键、音量键甚至Bixby语音键都将消失，而以触摸方式取代。不仅如此，3.5mm耳机接口也将在Galaxy Note 10系列上取消。

S-Pen的功能：三星Note系列最鲜明特征上就是S-Pen。根据当前消息，三星对于Note10上S-Pen的功能将会进一步升级，但具体消息未知。

重点关注：本次三星Note10系列有望全系支持5G网络。即Note 10所搭载的骁龙855芯片将集成高通骁龙X50基带，从而实现对此5G网络支持。

03 发售以及价格信息

三星官方已经宣布，三星Galaxy Note 10系列将于8月7日（北京时间8月8日凌晨4点）在纽约正式推出。目前暂无关于售价方面的消息。



三星官方宣布Galaxy Note 10系列发布时间：北京时间8月8日

以上的全部内容，是对当前三星Galaxy Note 10系列的曝光消息汇总，大家猜猜最终的Note 10系列将会是什么样呢？

感兴趣的小伙伴请关注8月7日的新品发布会。

（本文图片来自互联网）

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