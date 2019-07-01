盖茨惋惜4000亿美元生意 微软是怎样丢掉的

前段时间微软联合创始人比尔·盖茨在接受采访时表示，“让谷歌有机会推出安卓系统，即“非苹果的标准手机平台”，是自己犯下的“最大错误”。



比尔·盖茨坦承自己犯下的错误

同时“这也让微软错失了4000亿美元的生意”，盖茨用略带歉意的语气表示。似乎是将WindowsPhone的事都落在了自己身上。

对于盖茨的表态，自然有很多解读，比如“起了大早赶了晚集”，又比如“当初微软和诺基亚合并本身就是一个错误”等等。

直到微软宣布，将于今年底永久结束WP系统的更新。那么，从Windows CE开始算起，在过去的20多年中，微软在手机操作系统领域究竟做错了什么？最终让微软在移动时代含恨折戟。

01 微软成就了PDA时代：1996年——2006年

1996年11月17日微软发布了Windows CE 1.0。该系统专门为掌上电脑（PDA）以及嵌入式设备所使用的系统环境。微软在这个系统上使完整的可移动技术与现有的Windows桌面技术整合工作。



1996年11月17日微软发布了Windows CE 1.0

用一句形容为就是“缩小版的Windows 95”，什么回收站，我的电脑，文档处理等等在PC版Windows上的司空见惯的，都能在Windows CE上看到。

系统都来了，硬件设备也要跟上。就在Windows CE 1.0发布前夕，也就是1996年的9月康柏、惠普、LG、NEC和飞利浦等厂商联合与微软签署协议，计划生产搭载Windows CE系统的移动设备。

你可以看到，上述厂家都是在PC时代特别是早期，绝对的行业巨头。因此这种强强联合的结果自然是成功的。

随后的Windows CE 2.0上，微软着重增强了上网功能，如提供了通过串口线连接打印机进行的功能，以及以太网、拨号网络连接SLIP、PPP的功能。甚至微软还为Windows CE提供了一个新网络客户端程序，使Windows CE可以访问Windows 95/NT/NT Server的网络共享驱动器。

总之就是，微软想把PC上的所有功能都尽可能地王PDA上迁移。这对于当时的商旅用户那是相当的买账。

其实在这一时期，不只有微软一家这样的公司在做PDA。这期间奔迈（Palm）和RIM都是时代的佼佼者。

甚至当时的诺基亚都忍不住跟微软合作开发，并推进了一个名为Phoenix的产品。只不过，这种合作仅维持了一年左右。

话题扯远了。Windows CE 自发布之后，微软做的只有一件事，就是将各种PC所支持的功能不断地向Windows CE系统移植。

进入2000年后，微软又为其增加了蓝牙、WiFi网络和MSN信息功能，可以说此时的Windows CE系统PDA是也接踵学习成本最低同时也是功能最强的产品。同时合作厂商也越来越多，此时最具代表性的就是多普达。



多普达的PDA（文中图片来自pice）

2003年，微软Windows CE 系统被明名为Windows Mobile，而搭载Windows Mobile的设备被重新定义为“智能手机”。此后的几年成为了PDA型智能手机最辉煌的时期。

根据当时调研公司发布数据显示，2006年微软Windows 移动平台PDA的销售量大约达到1000万部，比2005年增长了38.8%。微软操作系统在全球PDA市场的份额已经占到56.1%，2005年微软的份额为47.9%。

在1996年——2006年这10年间，微软以绝对王者身份正在引领“智能手机”的浪潮。不过相比较而，“智能手机”依旧是当时手机上的另类。据Gartner数据显示，2006年全球手机销量为9.908亿部。

02 2007年——2011年：微软被新秀打蒙了

微软在智能手机时代一直是领头羊，不过在2007年这个巨头完全蒙掉了。2007年苹果正式推出了搭载iOS系统的智能手机iPhone。当年底，谷歌Android 1.0也正是发布。

可以说苹果和谷歌的加入，让微软心中一阵窃喜，因为智能手机时代算是真正到来了。此时市场上有包括微软Windows Mobile、诺基亚塞班+Meego系统、黑莓BB OS以及iOS和Android群雄争霸。

微软此时并没有被iOS和Android所启发，既没有想到“触屏时代”会对人们有如此吸引力。

反而依旧是市场份额说话。鲍尔默曾公开表示，诺基亚塞班才是微软在智能手机领域最大竞争对手。

因此在2007年到2009年期间，微软发的Windows Mobile6.0、6.1和6.5三代操作系统，都是围绕着人诺基亚和黑莓等这些厂商在打，不断地强化各种邮件功能，文件传输功能以及优化Office功能。

这中间还发生一件事，2008年6月27日比尔·盖茨正式退休，虽然还在担任非执行董事长，但是他淡出了微软的日常管理工作，同时这也预告PC时代的结束。

时代结束，当仍有响声。所以你会发现微软的Windows Mobile手机在设计上，除了配有触控手写笔外，为了更好适应办公需求，几乎每款手机都有“全键盘”。此时iOS和Android则是在不断优化触控体验，以及积极建设自己的APP生态。

相比较下，苹果则发布了iPhone 3GS，同时App Store已经上线了快一年，Android系统已占据了美国移动系统市场28%的份额，在全球占据了17%的市场份额。此时Windows Mobile的份额约为12%，而微软给自己定的目标是，要在2012年之前拿下40%全球市场份额。



搭载WP7的LG手机

你要说微软自己没有意识到危机，似乎也不完全对。因为在2010年，微软正式推出了Windows Mobile6.5的全新升级版本——Windows Phone 7。他带来了全触屏的交互逻辑，以及磁贴界面设计，最令人满意的是流畅的操作体验。另外在一些细节的交互处理上，比如点按按钮的按压回馈、输入键盘点击时的声响反馈都颇有划时代的意义

为时已晚，市场统计显示2011年Android系统超过iOS、塞班、Windows Mobile所有竞争对手，成为全球应用做多的智能手机操作系统。此时之后，Windows Phone虽然贵为世界第三大已从操作系统，其市场份额始终没有超过两位数。

另外从2011年开始，才是进入真正意义上的移动互联网时代，因为智能手机终于来到了千元级区间，人人能买得起了。

03 2012-2019：大局已定 苦苦挣扎

2011年2月，微软与诺基亚宣布达成战略合作。这两个曾经是市场上的竞争对手，但是移动互联网浪潮下，他俩只能是抱团取暖。寄希望于全球最大就是厂商+全球最大软件厂商的合作，再创辉煌。

据悉当时诺基亚在全球市场份额仍超过30%。由此微软预计在2012年底，使Windows Phone的市场份额提高至20%。随后一些列搭载Windows Phone的Lumia手机推向市场，高中低全面覆盖。



微软在发布 Windows Phone 8

2012 年 6 月，微软在发布 Windows Phone 8。同时微软宣布Windows Phone 8是一个全新的开始——因为未来Windows上的应用能直接通用，手机和PC能无缝协作。

2013年微软72亿美元收购了诺基亚的手机部门，并推出Lumia 950等几款机型，但既未能挽救衰败中的诺基亚手机，也未能改善WP的状况。

2016年，诺基亚手机部门被微软以3.5亿美元价格出售给富士康，随后诺基亚全部转向Android阵营。

2018年之后，WindowsPhone系统的市占率已经小于1%。

2019年1月，微软公开宣布，将于2019年底永久停止WindowsPhone 10的系统安全和软件更新；同时，微软建议用户及时改用iOS和安卓。

微软那个“4000亿美元的生意”就这样消失了。

04 微软失掉4000亿美元的原因在哪里



2019年底永久停止WindowsPhone 10的支持服务

根本原因就是，微软始终是在用PC思维去做手机。其实从早期产品一直到2010年，也就是近15年时间微软在产品交互逻辑上依旧是坚持“触控笔+电脑化”的固有方向。



即便是每一次WindowsPhone的迭代升级，微软强调的不是APP生态或是其他。而是主要讲WindowsPhone又实现了在PC上的那些功能，以及跟PC同步了哪些功能。导致智能手机一直都是PC的从属品。

而大环境是智能手机已经是人们生活和工作的中心，未来还将会是智能家庭和智能出行的中心设备之一。

加速WindowsPhone走向衰落的则是以下几点

首先是应用数量上的不足。因为WindowsPhone用户对于该系统最大的抱怨是“应用太少”。Canalys给出的数据显示，在苹果App Store排名前50的免费应用中，出现在微软WindowsPhone商店中的仅有16个，而前50的付费应用中也仅有14个出现在WindowsPhone商店中。

其次就是对于开发者的不友好。WindowsPhone商店中APP少也是有原因的，因为微软屡次朝令夕改让开发者很是痛苦。如WindowsPhone8向着WindowsPhone10升级中就是这样。即每次WindowsPhone系统大升级，开发者对应用几乎都是要进行“重写级别的修改”，

相比较iOS和Android则要轻松很多，仅仅是更改几行代码就行。因为开发者纷纷逃离，由此APP也越来越少，APP越来越少到是用户也越少。

最后一点微软不尊重用户。这一点上微软简直是“自杀”，而且还出现了两次。WindowsPhone 7.5时，由于Windows部门的接入，让外界看到了“建立兼容电脑、平板和手机的微软大生态”的好故事”，但实际上却是用户的被抛弃，因为Windows Phone7.5用户无法升级到WindowsPhone8。

当然WindowsPhone10发布时，微软又是这样，导致WindowsPhone8无发升级到WindowsPhone10。如此一来用户直接抛弃了微软。

05 写在最后

对于WindowsPhone来讲，感情上是有些不舍和惋惜。不过Windows Phone现在的局面，只能说，微软错失4000亿美元生意完全不值得原谅和同情。

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