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    vivo手机vivo X27（8GB RAM/骁龙710/全网通）

    vivo X27再推印象夏日新配色 塞纳河畔的艺术

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：前段时间，vivo为旗下旗舰手机X27推出了夏日专属的“幻彩夏日”配色，以其出色的颜值受到了不少年轻消费者的青睐。今日，vivo官微宣布将为再次为X27推出“印象夏日”新配色。

    vivo X27再推印象夏日新配色 塞纳河畔的艺术
    vivo X27推出印象夏日新配色

    配置方面，新配色机型与普通版基本一致。其正面采用了一块6.7英寸的20.5：9比例屏幕，官方称其为“零界全面屏”，屏占比高达92.12%。这也使得该机在拥有超大屏幕的同时手感却于5.5英寸手机类似。

    同时，vivo X27的屏幕还支持第六代屏幕指纹技术，指纹有效感应面积较之前增加1倍，解锁更加方便快捷，为用户带来更好的使用体验。

    vivo X27再推印象夏日新配色 塞纳河畔的艺术
    vivo X27印象夏日新配色7月10日开启预售

    相机方面，该机采用了后置三摄方案，三颗摄像头规格分别为4800万像素主摄（索尼IMX586，光圈F/1.79），1300万像素超广角副摄(光圈为F/2.2)、500万像素景深镜头(光圈为F/2.48)，前置相机则是一颗1600万像素的升降镜头（光圈为F/2.09），升降模组的伸缩速度为0.68秒。

    售价方面，新配色依然维持普通版售价，8GB+128GB版本2998元，8GB+256GB版本3298元。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：vivo X27再推印象夏日新配色 塞纳河畔的艺术http://news.zol.com.cn/720/7205723.html

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