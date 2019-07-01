微信官方宣布 即日起可全程在线申办ETC

中关村在线消息：今早，微信官方正式宣布，自7月1日起，车主可通过在微信小程序或城市服务上直接在线申办ETC，该服务目前已覆盖全国8个省份共118个城市，更多城市正在接入中。



微信已开通在线ETC功能

据了解，以往，车主办理一张ETC的过程是非常麻烦的。一般需要车主本人亲自携带身份证、车辆行驶证前往指定网点办理OBU和指定银行的储值卡、信用卡，然后再到排队预约进行安装。有些车主甚至需要一天的时间来办理，而且还必须使用工作日的时间。

而现在，微信办理ETC的流程十分便捷，仅需在微信打开城市服务-车辆服务-ETC就可以直接办理ETC储值卡，即可完成整个申办流程，全程都可在线上一次性解决，无需到线下网点进行任何操作。



微信ETC开通步骤

另外，微信办理的ETC在绑定微信之后，即可开通微信支付免圈存功能，扣款可直接在微信钱包自动完成，无需再次为ETC单独圈存。小程序中还可以直接在线申请发票。

而且，车主使用微信办理的ETC时，如果遇到账户延迟扣费或信号原因导致扣费异常，微信支付还将现行为用户垫付，优先保障车主的顺利通行。

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