中关村在线消息：北京时间7月1日，近日苹果向内部工作人员发放了一份最新的内部文件。文件中显示，苹果承认部分2018年款MacBook Air机型的主逻辑板存在问题。目前，苹果已经向受到影响的用户发送了邮件。



苹果承认2018款MacBook Air存在主板问题

在确认主逻辑板存在问题之后，苹果已经通知各个Apple Store和授权维修人员，免费为受影响机型的用户更换主逻辑板。同时，苹果也已经向确认的这一产品批次的用户发送了邮件进行通知。其他用户可以将机器拿到Apple Store或者授权维修人员那里检查机器是否受到影响。

苹果上个月的时候召回了部分苹果笔记本电脑MacBook Pro，这部分召回的笔记本电脑电池存在燃烧风险。据苹果电脑贸易（上海）有限公司向国家市场监督管理总局备案的召回计划显示，从即日起苹果将会召回部分苹果笔记本电脑MacBook Pro，召回的型号为Retina，15英寸，2015年中期型号。

本次召回涉及2015年中期型号，召回范围内的产品过去发生了6起发热事件，官方评估可能存在燃烧风险。但截至目前，苹果公司未收到任何与该电池发热事件有关的重大财产损失或人员伤亡报告。此次中国内地受影响的产品数量约为6.3万个。

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