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    三星Galaxy Note 10更多细节：屏占比超94%

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李国栋   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：外媒曝光了三星Galaxy Note 10更多细节。爆料中称，三星 Galaxy Note 10屏占比超过94%，将会是全球屏占比最高的手机，其配备了一块新的高分辨率OLED屏，右边框和底部都做到了行业最窄。

    据目前掌握的信息来看，Note 10系列包括四款机型：入门级的Note 10e、Note 10、Note 10 Pro以及5G版Note 10。价格方面，入门级起售价或为800欧元，约合人民币6259元；最高配的Note 10 5G版售价为1300欧元，约合人民币10170元。

    三星Galaxy Note 10更多细节：屏占比超94%
    三星 Galaxy Note 10屏占比超过94%

    配置方面，三星Galaxy Note 10 Pro搭载骁龙855处理器，最高12GB内存，电池容量4500mAh，后置摄像头升级为1200万主摄+1200万长焦+1600万超广角+一颗TOF镜头。

    据悉，三星将于下个月7日在纽约布鲁克林巴克莱中心发布三星Galaxy Note 10。

     （本文图片来自网络）

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