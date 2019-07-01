荣耀20 PRO将推奢侈品牌联名款 明日限量开售

中关村在线消息：上个月，荣耀手机正式发布了今年的年度旗舰产品——荣耀20系列。今日上午，荣耀手机官微宣布，将推出荣耀20 PRO与意大利奢侈品牌MOSCHINO的联名款机型，于7月2日10点08分限量发售。



荣耀20 PRO将推出MOSCHINO联合定制版

根据荣耀手机官微放出的图片来看，这款MOSCHINO联合定制版荣耀20 PRO正面依然采取了与普通版相同的设计，采用了一块“魅眼全面屏”；其背部整体为黑色配色，左上角依然是竖置排列的四摄模组，在手机背部中央的位置印有联名的金色slogan。同时，底部的logo也同样搭配了金色的设计。



荣耀20 PRO MOSCHINO定制版明日开售

目前还不清楚该机是否与荣耀20 PRO配置完全一致。荣耀20 PRO正面采用了一块6.26英寸“魅眼全面屏”，屏幕分辨率为为FHD+(2340*1080)；搭载麒麟980处理器，内置全新EROFS文件系统；内置4000mAh电池，并支持22.5W快充。

拍照方面，荣耀20 PRO普通版为后置四摄方案，规格分别为4800MP主摄（F1.4）+1600MP超广角+800MP长焦+200万MP微距镜头，主摄为IMX 586传感器。

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