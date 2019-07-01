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    小米CC9官网开启预售 7月2日正式发布

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：小米在上周宣布将于7月2日正式发布全新手机系列——小米CC。日前，小米官网已经正式开启小米CC9的订金预售活动，此次发布会共将推出小米CC9、 CC9e和CC9美图定制版三款机型。

    小米CC9官网开启预售 7月2日正式发布
    小米官网已开启新机预定

    据现有消息显示，小米CC9小米CC9的正面将采用一块6.39英寸水滴屏设计，支持屏下指纹识别；后置相机为三摄方案，主摄为4800万像素的索尼IMX586；搭载骁龙730处理器；内置3940mAh电池，并支持18W以上快充规格；该机还将会提供多种存储组合可供选择。

    小米CC9官网开启预售 7月2日正式发布
    小米CC9真机图

    不过关于小米CC9e和CC9美图定制版的具体信息还暂不明确。雷军此前曾表示，小米CC系列和小米数字系列、MIX系列以及Rdemi的定位都不一样。该系列将以外观颜值和拍照效果为主要卖点。小米CC9的美图定制版，将拥有更加特别的配色+100%美图拍照技术+8G/256G的存储组合，外观和拍照体验绝对让小仙女们惊叹，甚至包装风格都与众不同。

    （本文图片来自网络）

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