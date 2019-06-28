接棒王东升 陈炎顺任京东方新一届董事长

北京时间6月28日，京东方科技集团股份有限公司（京东方A：000725；京东方B：200725）召开2019年第一次临时股东大会，顺利完成公司董事会换届选举，陈炎顺接替创始人王东升出任BOE（京东方）新一届董事长。鉴于王东升先生的战略远见和非凡洞察力，新一届董事会邀请王东升先生担任公司战略咨询委员会主席。

创始人王东升向股东们表示，京东方已经确立了清晰的发展战略，有一支敢打必胜的优秀团队，有完善的制度流程和创业创新文化基因。他对新任董事长陈炎顺给予高度评价！他说：陈炎顺自1993年加入BOE（京东方）后，经历了公司转型创业发展的全过程，在股份制改造、公司上市、海外并购、重大项目投融资、物联网转型等关键转折点上发挥了重要作用，做出了重大贡献。三年前，陈炎顺接任集团CEO，他以卓越的领导力带领公司经营团队交出了一份不错的答卷。京东方未来发展，在炎顺带领下，一定会越来越好！请股东们放心。



交接现场

回顾创业历程，王东升衷心感谢一直以来支持京东方的合作伙伴、股东们、政府领导和社会各界，是他们的帮助和鼓励，成就了今天的京东方。感谢全体京东方员工，是他们的团结拼搏，造就了今天的京东方。他动情地说：“京东方已经成为我生命的一部分，我会永远关注京东方的发展，关心京东方人的进步，我的心永远和大家在一起。”

BOE（京东方）新任董事长陈炎顺表示：“在创始人王东升先生的卓越领导下，京东方已发展成为全球半导体显示领域的领先企业，为中国高科技企业作出了从赶超到领先的典范，也为全球显示行业发展作出了巨大贡献，更把一个个遥不可及的目标变成高速成长的里程碑。王东升先生不仅给我们创建了丰富的物质 财富，还有更加宝贵的精神财富，这种精神财富已经造就了京东方的专心专注、创业创新和对理想信念坚定执着追求的文化基因，这正是京东方得以不断发展成长的基石。我代表新一届董事会向创始人王东升先生表示崇高的敬意和衷心的感谢！”陈炎顺同时表示，在京东方未来的发展中，仍然需要王东升先生继续发挥战略指导作用。

陈炎顺表示：“面对当前复杂多变的市场环境，虽有诸多困难和挑战，我们新一届董事会和经营团队，坚定推进集团既定战略，全身心投入，带领京东方加快向智慧物联网方向转型发展，不负众望，再创更大辉煌，为客户、投资者、合作伙伴、员工及社会做出更大贡献。”

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：接棒王东升 陈炎顺任京东方新一届董事长http://news.zol.com.cn/720/7205484.html