早报：小米否认抄袭Memoji 马斯克生日还在工作

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

日本宣布了对韩国半导体和屏幕才材料方面的制裁，日韩方面有关屏幕的竞争还将继续。

日本宣布对韩国部分材料制裁：屏幕行业受影响





据韩联社、日本《产经新闻》等媒报道，日本政府今天宣布，该国将从7月4日起，限制半导体、OLED等材料对韩国出口。日本此次限制出口韩国的材料分别是用于OLED显示器制造的氟聚酰亚胺、半导体制造过程中必须使用的光刻胶和高纯度氟化氢等3个品种。日本此举可能引发半导体和显示行业全球性涨价。

过去几十年以来，一直有阴谋论认为美国并没有登上月球，本周NASA决定现身说法。

终结阴谋论！NASA今天开放登月新证据





美国在1969年7月20日登陆月球，但是其真实性一直受到质疑，为了打消这种质疑，NASA宣布将在7月1日公布一系列登月新证据，同时纪念美国登月50年。NASA将开放1969年美国首次登月的地面总控室，目前，位于肯尼迪航天中心的登月控制室已经修复完毕，包括当时的电子设备、家具、软饮料、香烟等物品都将从7月1日开始对外展出。



随着时间的推移，有关华为Mate30的消息逐渐增多起来，而Mate30的背板近期也流出了。



传华为Mate30玻璃背板流出：摄像头拒绝浴霸





近日，有微博网友曝出华为Mate 30系列的玻璃背板，从造型上我们看到，华为Mate 30系列疑似采用了圆形的设计。鉴于现阶段P30系列已经吃上了后置四摄，那么Mate 30系列镜头数最起码会有四摄。因此，Mate 30系列后置摄像头的具体造型很有可能学习诺基亚9 PureView。

安全和隐私一直是所有厂商关注的事情，苹果也不例外，尤其是已经去世的乔布斯。



苹果高管谈隐私和安全：乔布斯非常关注





近日，苹果服务高级副总裁艾迪-库伊(Eddy Cue)在伦敦接受媒体采访，讨论了苹果准备凭借Apple TV+进军电视领域的事情，并表示隐私和安全在乔布斯心里占有很重要的分量。他表示回看乔布斯一些视频就可以发现，乔布斯对于隐私和安全非常关注。

针对小米CC9 Mimoji功能形象抄袭苹果的问题，小米出面回应了。

小米回应Mimoji抄袭苹果：不存在相关问题





此前有数码博主发布微博表示，小米CC9新功能Mimoji涉嫌抄袭苹果的Memoji。昨天晚间，小米公司发言人回应了此事，表示他们经过自查，表示没有任何抄袭现象。同时，Mimoji具有自动生成功能，而这也是Memoji不具备的。小米表示如果质疑者拿出相关证据，他们将公开道歉。如果没有相关证据，小米将不排除使用法律手段。

上周末马斯克迎来了自己的本命年，但似乎对于他来说，还是需要工作。



马斯克迎来48岁生日：还是加班加点工作





据外媒报道，美国科技大亨埃隆·马斯克(Elon Musk)上周日迎来了自己48岁生日，但他没有选择休息，也没有时间举办大型派对，而是依然在加班加点地工作。对此，特斯拉、SpaceX社区联合起来，向这位辛勤工作的首席执行官表达了良好的祝愿。

三星最近公开了新的快充技术，很有可能赶上Note 10，这对于三星粉丝无疑是一个好消息。

三星展示45W PD快充：预计Note 10首发





近日，一名数码博主曝光了一组配件照片显示，近期举办的MWC2019上海展上，三星首次展示了45W快充USB PD充电器设计。三星似乎为Galaxy Note 10准备了强大的有线快充方案。

流量问题一直是人们质疑谷歌Stadia的大问题，最近，谷歌出面回应了。

谷歌回应Stadia流量问题：将由网络服务商负责





近日，谷歌的副总裁和总经理菲尔·哈里森表示，目前网络服务存在的流量上限并不是Stadia需要面临的重大挑战。“数据流量上限并不是普遍的挑战”，他还认为网络服务运营商会根据市场需求做出改变，让服务适应市场。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）







本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：小米否认抄袭Memoji 马斯克生日还在工作http://news.zol.com.cn/720/7205467.html