晚报：华为Mate30爆新料 大V说iPhone11外观惊艳

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

疑华为Mate 30玻璃背板曝光：摄像头排列成亮点



疑华为Mate 30玻璃背板曝光

有微博网友曝出华为Mate 30系列的玻璃背板，从造型上我们看到，华为Mate 30系列疑似采用了圆形的设计。鉴于现阶段P30系列已经吃上了后置四摄，那么Mate 30系列镜头数最起码会有四摄，现在我们很难猜到Mate 30系列后置摄像头的具体造型。不排除华为会推出类似诺基亚9 PureView那样的后置摄像头排列形式。



目前有关华为Mate 30系列的信息还是很少，根据现阶段的信息来看，华为Mate 30系列将会采用麒麟985处理器，内置巴龙5000 5G基带。屏幕方面将会采用90Hz刷新率的AMOLED屏幕，支持前置双摄。

Z点评：冲着Mate 30支持5G也要买买买。

三星MWC展示45W PD快充 或将于Note 10首发



三星MWC展示45W PD快充

近期举办的MWC2019上海展上，三星首次展示了45W快充USB PD充电器设计。三星似乎为Galaxy Note 10准备了强大的有线快充方案。从展示的参考设计图案可见，其45W快充USB PD充电器搭载美国Power Integrations（PI），三星自家芯片负责USB PD协议握手部分。



不过从目前的消息看，三星Note10系列将标配TA800芯片，也就是支持25w快充技术，其是否支持45W超级快充目前看来存在不确定性，只能说是极有希望。

Z点评：Note10用上45W快充将会为该机增添一大亮点。

iPhone 11被吐槽丑爆 现在反转了



iPhone 11被吐槽丑爆

爆料人Onleaks包括BenGeskin均出面表示，机模很假。



如图所示，比较接近苹果最终方案的是右侧模型，区别有三点：

1、假机模的摄像头模组整体为黑色，实际上苹果审美还没完全沦陷到如此底部，而是通过工艺处理，让摄像头模组底色和后壳颜色几乎一致；

2、假机模是高亮的后壳，苹果其实采用的是带有磨砂质感的玻璃；

3、2019年新iPhone搭载了一颗新设计的静音键，偏圆形。

Z点评：广大果粉，你们觉得好看吗

阿里拍卖2018年交易额超5000亿元



阿里拍卖2018年交易额超5000亿元

阿里拍卖首家线下店开业，阿里拍卖副总经理顾海林透露，目前，奢侈品类和资产类拍卖占促成交易额度比例非常大，其中资产类拍卖更是占到了交易额的90%以上。2018年全年交易额达到5000多亿元。2015年仅有600到800亿元；2016年是1000多亿元；2017年为2000多亿元，2018年交易数据直接翻倍。



Z点评：拍卖看来是真的很赚钱。

雷军自曝美图新机2020年上市 一定惊艳



雷军自曝美图新机2020年上市 一定惊艳

雷军在微博宣传即将于7月2日发布了小米CC新机时，透露了全新美图手机将于2020年上市。



雷军发微博宣传小米CC9美图定制版，对此有网友表示不满，要求雷军“还我美图”，希望小米继续推出美图品牌手机。对此雷军回复称：“明年有专门的美图手机，一定惊艳！”

Z点评：是不是美图手机要买的更贵了。



中国工程院院士：5G之后还有6G 与政治因素无关



5G之后还有6G

援引自中国新闻网报道，光纤传送网与宽带信息网专家邬贺铨表示，移动通信这么多年来基本上是十年一代，所以5G是移动通信技术发展的一种必然趋势，在5G之后还有6G，这是一种业务和应用，每个国家都会经历这个阶段，只是走得早一点晚一点而已，和“星球大战”计划完全没有任何关系。“现在看上去，很多国家都会在今年开始5G的服务，这都是考虑到本国的需要，跟世界上其他的政治因素并没有什么关系”。



持相同看法的中星微集团创建人邓中翰说，5G是人类一个基本通信方法的技术进步，它并没有任何大家想象的政治因素。中国从2G、3G、4G、5G一路发展下来，在互联网、移动互联网产业方面受益非常大，整个生活效率、生产效率都大幅度提升。

Z点评：6G已经在路上，看来技术迭代正在加速。

Plustoken钱包被曝无法提现 涉案金额或高达200亿元



Plustoken钱包被曝无法提现

据报道，Plustoken用户早在2018年8月份就突破了100万人，并且该公司表示2019年会员数会突破1000万人，而目前已经有超过400名Plustoken用户反馈称无法提现。



目前Plustoken官方没有发布任何公告来解释此次无法提现，而且官网也并未刊载任何创始人信息。

此前Plustoken钱包曾因涉嫌传销被长沙警方查处。据知情人士爆料称，最高级账户一年分红不低于150万美元（约合人民币1030万元）。

Z点评：炒币有风险，千万不要入行。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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