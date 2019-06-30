供应链透露华为Mate X国行供货量：预计10万台

中关村在线消息：援引自产业链曝出的消息，华为即将上市的Mate X 5G，国内首批供应量大约在10万台左右，整个生命周期供货量大约为20万台左右。



华为Mate X折叠屏手机

产业链方面的消息表示，华为Mate X 5G手机由于京东方屏幕良品率、产品售价等问题，该机目前并不会大规模供货。国内上市的进程最快在7月底开始启动，而国外市场则最早要9月份才能启动进程。

除了生产进程情况之外，产业链还带来了华为Mate X 5G手机的售价方面的消息，据称华为Mate X 5G手机国行售价可能为14999元，只有8GB+512GB的内存组合版本。



华为Mate X国行预计7月启动

资料显示，华为Mate X采用柔性折叠屏，使用鹰翼式外折方案，折叠后屏幕尺寸为一侧6.6英寸、另一侧6.38英寸，展开可达8英寸，机身单边厚度仅为5.4mm。

其他配置方面，华为Mate X搭载华为首款7nm 5G多模芯片巴龙5000+麒麟980，电池容量为4500mAh，支持55W超级快充。网络支持上，该机为双卡双待设计，支持5G网络。

（本文图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：供应链透露华为Mate X国行供货量：预计10万台http://news.zol.com.cn/720/7205401.html