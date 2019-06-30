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    新iPhone手机模型曝光：浴霸镜头没跑了

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王文治   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：近日爆料人Ben Geskin放出了苹果2019款iPhone机模的高清图以及视频，与此前的很多曝光图相吻合。

    早报:iPhone11模型曝光 火箭球星违骑电动车被抓
    苹果2019款iPhone机模的高清图：三种配色

    新iPhone手机模型曝光：浴霸镜头没跑了
    新iPhone将采用“浴霸”摄像头模组

    此前，PhoneArena在最新报道中分析了2019款iPhone（iPhone11或iPhoneXI）的发布、上市日期以及价格。

    听着朋友 今年这代iPhone是你最不值得入手产品
    iPhone11渲染图以及保护壳

    大体上可以总结为，今年iPhone11将在9月12日左右发布，总拥有三款机型分别是iPhone11、iPhone11Max以及iPhone11R。

    此外，PhoneArena预估了新iPhone系列的售价：iPhone 11 128GB预计1000美元起售，256GB和512GB则上调到1100美元和1200美元；iPhone 11 Plus的128GB款则1100美元起售。至于iPhone 11R，起步应该维持750美元。

    不过，就目前各种曝光信息汇总来看，基本可以锁定新iPhone的镜头模组形状。其他方面与之前的iPhone XS在设计上没有改变。

    （本文图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/720/7205388.html report 727 中关村在线消息：近日爆料人Ben Geskin放出了苹果2019款iPhone机模的高清图以及视频，与此前的很多曝光图相吻合。苹果2019款iPhone机模的高清图：三种配色新iPhone将采用“浴霸”摄像头模组此前，PhoneArena在最新报道中分析了2019款iPhone（iPhone11或iPhoneXI）的发布...
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