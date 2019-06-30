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    微软：停审Windows Phone 8.x提交的应用更新

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王文治   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：微软向广大开发者宣布将于今日停止向Windows Phone 8.x或更早版本的设备发布应用更新。意味着从今天起，Windows Phone 8.x将彻底退出舞台。

    微软：停审Windows Phone 8.x提交的应用更新
    曾经的Windows Phone 8.1设备

    微软早前向开发者们表示将在2019年7月1日起停止向Windows Phone 8.x或更早版本的设备发布应用更新。当然，开发者仍然可以向所有应用提交更新，但是仅适用于Windows 10 Mobile设备。

    值得一提是，PC上Windows 8和Windows 8.x 不受影响。微软将继续为Windows 8、8.1 设备提供长达四年的更新。

    尽管Windows 10 Mobile设备暂时不受影响，不过WhatsApp、Facebook和Messenger已经宣布不再支持，其他应用程序也在陆续撤离。

    然而前不久，微软也结束了Windows 10 Mobile上一个版本的技术支持，而其最后一个版本也将在今年12月迎来终结，这个曾一度号称全球第三大的手机操作系统，就要彻底和我们说再见了。

    （本文图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：微软：停审Windows Phone 8.x提交的应用更新http://news.zol.com.cn/720/7205382.html

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