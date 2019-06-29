MIT评“2019全球最聪明50家公司”：阿里占两

中关村在线消息：美国权威科技杂志《MIT科技评论》今日公布了“2019全球最聪明50家公司“榜单，其中阿里巴巴旗下支付宝和阿里云双双入榜。



“2019全球最聪明50家公司”：阿里占两

今年上榜公司一如既往有英特尔、特斯拉、英伟达、微软、等美国明星科技公司，但更为亮眼的是中国面孔，共有包括支付宝、阿里云、华为、腾讯、商汤等在内的40家中国公司入选，这是该榜单发布9年来中国公司上榜最多的一次。正因为此，《MIT科技评论》首次以“中国支点”作为榜单主题。

《MIT科技评论》认为，支付宝将区块链技术与多个行业进行结合、落地了 40 多个新应用场景，并上线全球首个基于区块链的电子钱包跨境汇款，从香港的 Alipay HK 到菲律宾的 GCash 电子钱包汇款只需 3 秒时间。

阿里云入选理由则是，发布飞天系统2.0，拥有可从秒级启动ECI至云上超算集群的全场景覆盖，云边端一体的协同计算和 AI 能力，全球连接网络和对 IPv6 全面支持，飞天 2.0 支撑阿里云遍布全球的基础设施，针对亿万个端进行广泛适配，可覆盖最后一公里的计算，具备更强的连接能力，兼容市面上 90% 物联网通信方案。

据《MIT科技评论》中国独家合作伙伴“DeepTech深科技”介绍，“最聪明”（smart）的标准不在于公司的商业体量，而是该公司的科技领军能力，以及商业敏感度。

区块链和云技术，被业内视为阿里巴巴的两大王牌技术。起步于2016年的蚂蚁区块链，据称“要像当年投入阿里云那样投入去做区块链”。眼下，支付宝连续三年区块链申请技术专利数量全球第一，落地场景四十余个，提高效率一万倍。

《麻省理工科技评论》主编 Gideon Lichfield 在为本届榜单录制的视频中提到 : “中国正在成为世界范围内的科研创新重心之一。”

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：MIT评“2019全球最聪明50家公司”：阿里占两http://news.zol.com.cn/720/7205352.html