特朗普宣布对华为解禁 中国外交部这样回应

中关村在线消息：援引自路透社消息，特朗普刚刚表示，向华为出售零件的美国公司应被允许继续（出售）。随后人民日报也发文证实了此消息。对此中国外交部表示“欢迎”。



人民日报证实“特朗普宣布美国企业可继续向华为出货”



路透社消息称“特朗普宣布美国公司可以向华为供货”

与此同时，中国外交部对此也已经证实。中国外交部G20特使、国际经济司司长王小龙在中国代表团新闻中心举行的中外媒体吹风会上表示，特朗普在发布会上称，美方有可能会解除对华为公司的一些限制。如果美方说到做到的话，“我们肯定是欢迎的”。



王小龙指出，“特朗普在他之后举行的发布会上讲到，美方有可能会解除对华为公司的一些限制。如果美方说到做到的话，我们肯定是欢迎的。因为华为是一家私营企业，而且它的信息技术在世界处于领先位置。这么一个公司无论到哪投资，或者参与当地通信产业的开发、建设、运营，都会对当地的通信产业起到一个很好的促进作用。”

另外，中美双方已经宣布，将在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。同时美方表示，不再对中国出口产品加征新的关税。

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（文中图片来自互联网）

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