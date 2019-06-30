早报:华为Mate30或12月发 iPhone11爆新外观

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。
都7月份了还没有新曝光图，看来新苹果手机大概率长这样了
苹果2019款iPhone机模的高清图
近日，著名的国外爆料人Ben Geskin放出了苹果2019款iPhone机模的高清图，与此前的很多曝光图相吻合。
根据一直以来的爆料，基本可以锁定新iPhone的镜头模组形状。其他方面与之前的iPhone XS在设计上没有改变。
下面一则消息来自谷歌，昨日特朗普刚宣布解禁华为，谷歌立马就有动作了。
谷歌发布最新Google Play支持名单 华为荣耀多款机型在列
近日，谷歌更新了支持Google Play服务的设备名单，在这份名单中的华为设备都将支持最新的Google Play服务，不会受到谷歌服务和安卓系统更新禁令的影响。
根据这份名单内容显示，最新发布的荣耀20、荣耀20 PRO手机也将支持Google Play服务，另外还有名为nova 5T、nova 5T PRO的设备也位列其中。
下面一则消息来自华为，你们最关心的Mate 30要来了。
曝华为Mate 30将于12月在俄罗斯发布：支持5G
近日，有消息人士爆出了一张图片，根据图片上的信息显示，华为俄罗斯将在今年12月份推出Mate 30 5G版手机。此外，Mate 30还将有LTE版本。同时华为折叠屏手机Mate X 5G则会在今年9月上市。
不过目前，华为官方尚未对此消息做出任何回应。
下面依旧是华为消息，任正非日前接受力《环球邮报》采访，直言“财务报表比预测的要好”。
任正非接受《环球邮报》采访：华为不怕实体清单打击
华为心声社区发布了6月27日任正非在接受加拿大《环球邮报》采访时的纪要，在采访中，任正非就联邦快递、实体清单、华为专利费、5G、孟晚舟事件、加拿大投资等众多问题进行了解答。
在采访中，任正非谈到，华为不怕美国实体清单的打击，所有核心的尖端芯片，都可以完全自己供给；少量的部件更替需要更换版本，在版本切换期间，产能上不来，这对发展有一些影响；关于300亿美元营收下降，外界可能认为是很大的数字，在华为眼中是一个小数字。因为华为原本预测今年能实现1350亿美元收入，下降300亿美元，还有1000亿美元左右。并且是预测，实际上，现在财务报表反映出来的真实情况比预测的要好一些。
吃一堑长一智，护卫备胎全部转正，留给美国公司机会已经不多了。下面一则消息来自处在风暴中的蔚来。
蔚来回应庄莉离职：研发体系不会受到影响
针对蔚来软件发展（中国）副总裁庄莉已于近日离职的消息，蔚来内部人士向新浪科技表示属实。
蔚来内部人士称，蔚来研发人员有几千人，在过去的四年半中，研发体系架构完整且成熟，不会因为少数人员的正常流动受到影响。
下面一则消息来自于三星，听说三星智能手表又要升级了。
三星Galaxy Watch Active2真机图曝光
今天外媒SamMobile已经确认了这款三星可穿戴设备的几乎所有细节。该设备将提供40mm和44mm尺寸的表盘，外观略显清新，并包括麦克风和扬声器等硬件，还有类似苹果Apple Watch上的旋转按钮，该设备将能够支持打电话。
外媒SamMobile确认将三星Galaxy Watch Active2推出LTE（340mAh容量电池）和WIFI版本（237mAh容量电池）。这款Tizen驱动的手表将运行One UI 1.5。
如果你不喜欢苹果，那就看看三星吧。下面一则消息就来自苹果。
美国一名iOS开发者就涉嫌违反反垄断法对苹果提起集体诉讼，称该公司滥用其在iOS市场的垄断权力，设定最低价格，向应用软件开发商收取99美元的开发者年费，并对销售收入征收30%的“苹果税”。
原告向向美国加州北区地方法院提交了诉状。原告指控的苹果的反竞争行为包括在iOS应用软件市场取得垄断地位、拒绝允许第三方发布数字内容、强行干预定价以及向开发者“征税”。
不过该诉讼目前尚未开庭审理。不过美国司法部正在筹备对谷歌和苹果两大公司的反垄断调查，也有外媒预测，两家公司屡屡引发行业不满的软件商店可能成为被调查对象。
下面一则消息来自波音公司，自从737 MAX发生不幸之后，波音公司一直麻烦不断。
美国司法部开启对波音787客机生产安全问题的调查
日前，据《西雅图时报》报道表示，美国联邦司法部已对波音公司发出传票，要求该公司提供该工厂787客机的生产相关记录。
据了解，此前美国联邦司法部曾收到来自对波音公司南卡罗来纳工厂“粗制滥造”与“偷工减料”行为的指控。
据消息人士透露，除波音公司以外，南卡罗来纳工厂中的一些员工也在6月初收到了传票，这些员工此前负责对波音737 MAX客机进行调查。
此外，消息人士还表示，目前检察官正在全力搜寻一切证据，以证明波音公司存在向监管机构和客户进行“虚假陈述”的行为。
截至目前，波音公司尚未因737MAX客机坠机事故或787客机生产问题而面临任何犯罪指控。
下面一则消息来自亚马逊，物流方面要加强了。
打造高效率配送模式 亚马逊推出FC Ready项目
据外媒消息，亚马逊意图通过新的名为“Fulfillment Center Ready”（简称FC Ready）的项目来进一步增强配送能力。
据了解，亚马逊的新员工和受薪员工都能参与该项目。该项目通过对内部人员时间安排进行优化从而提升配送效率。
亚马逊的一位发言人告诉外媒，参与FC Ready的员工不仅能得到和全职员工一样的基本工资。此外还能享受其他一些福利。
据了解，亚马逊的仓库工人工作条件艰苦，仓库温度很高，没有达成目标就要接受严重的惩罚。现在这一模式的推出，将大大提升工人工作的效率。
最后一则消息来自丰田。
百度自动驾驶阿波罗计划再添一员：丰田
近日，据外媒消息透露，丰田将加入百度推动的自动驾驶开发联盟“阿波罗计划”。据了解，丰田想通过阿波罗计划来加速自家技术实用化进程、构建技术开发的体制。
百度阿波罗计划在2017年启动，这一计划包括多家汽车厂商、科研机构等相关领域的企业。目前已经有135家厂商参与到该计划中。
看来百度的大家庭很热闹啊。当前你是不是还在调侃“上海垃圾分类”，哈哈哈哈，下一个消息可要看仔细了。
2019年46个城市将陆续建垃圾分类处理系统
住房和城乡建设部宣布2019年，46个重点城市将继续加大生活垃圾分类处理设施建设投入，满足生活垃圾分类处理需求。到2020年底，先行先试的46个重点城市基本建成垃圾分类处理系统。2025年前，全国地级及以上城市要基本建成垃圾分类处理系统。
这46个城市分别为北京、天津、上海、重庆、石家庄、邯郸、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、苏州、杭州、宁波、合肥、铜陵、福州、厦门、南昌、宜春、郑州、济南、泰安、青岛、武汉、宜昌、长沙、广州、深圳、南宁、海口、成都、广元、德阳、贵阳、昆明、拉萨、日喀则、西安、咸阳、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐。
怎样是不是很开心，未来保护欢迎，垃圾分类必须要做。最后一则消息是一个娱乐八卦，周末开心一下吧。
火箭球星哈登在上海违规骑电动车被交警拦下
昨日，火箭球星哈登将与卡佩拉一同现身上海普陀体育馆，与球迷进行见面。然而，路上因为哈登一行人违规骑电动车，哈登和友人一同被上海交警拦下，最终改成其他交通方式才如期抵达活动现场。
随后网友纷纷在调侃道“管你什么登，上海交警只看红绿灯”“哈登骑车不规范 球迷两行泪”，“单防哈登的人出现了，他的家在上海”。
好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！
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