早报:华为Mate30或12月发 iPhone11爆新外观

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

都7月份了还没有新曝光图，看来新苹果手机大概率长这样了

苹果2019新iPhone手机1:1模型视频曝光



苹果2019款iPhone机模的高清图

近日，著名的国外爆料人Ben Geskin放出了苹果2019款iPhone机模的高清图，与此前的很多曝光图相吻合。

根据一直以来的爆料，基本可以锁定新iPhone的镜头模组形状。其他方面与之前的iPhone XS在设计上没有改变。

下面一则消息来自谷歌，昨日特朗普刚宣布解禁华为，谷歌立马就有动作了。

谷歌发布最新Google Play支持名单 华为荣耀多款机型在列

谷歌发布最新Google Play支持名单

近日，谷歌更新了支持Google Play服务的设备名单，在这份名单中的华为设备都将支持最新的Google Play服务，不会受到谷歌服务和安卓系统更新禁令的影响。

根据这份名单内容显示，最新发布的荣耀20、荣耀20 PRO手机也将支持Google Play服务，另外还有名为nova 5T、nova 5T PRO的设备也位列其中。

下面一则消息来自华为，你们最关心的Mate 30要来了。

曝华为Mate 30将于12月在俄罗斯发布：支持5G

曝华为Mate 30 5G将于12月份在俄罗斯发布

近日，有消息人士爆出了一张图片，根据图片上的信息显示，华为俄罗斯将在今年12月份推出Mate 30 5G版手机。此外，Mate 30还将有LTE版本。同时华为折叠屏手机Mate X 5G则会在今年9月上市。

不过目前，华为官方尚未对此消息做出任何回应。

下面依旧是华为消息，任正非日前接受力《环球邮报》采访，直言“财务报表比预测的要好”。

任正非接受《环球邮报》采访：华为不怕实体清单打击



任正非接受《环球邮报》采访

华为心声社区发布了6月27日任正非在接受加拿大《环球邮报》采访时的纪要，在采访中，任正非就联邦快递、实体清单、华为专利费、5G、孟晚舟事件、加拿大投资等众多问题进行了解答。



在采访中，任正非谈到，华为不怕美国实体清单的打击，所有核心的尖端芯片，都可以完全自己供给；少量的部件更替需要更换版本，在版本切换期间，产能上不来，这对发展有一些影响；关于300亿美元营收下降，外界可能认为是很大的数字，在华为眼中是一个小数字。因为华为原本预测今年能实现1350亿美元收入，下降300亿美元，还有1000亿美元左右。并且是预测，实际上，现在财务报表反映出来的真实情况比预测的要好一些。

吃一堑长一智，护卫备胎全部转正，留给美国公司机会已经不多了。下面一则消息来自处在风暴中的蔚来。

蔚来回应庄莉离职：研发体系不会受到影响



蔚来回应庄莉离职

针对蔚来软件发展（中国）副总裁庄莉已于近日离职的消息，蔚来内部人士向新浪科技表示属实。



蔚来内部人士称，蔚来研发人员有几千人，在过去的四年半中，研发体系架构完整且成熟，不会因为少数人员的正常流动受到影响。

下面一则消息来自于三星，听说三星智能手表又要升级了。

三星Galaxy Watch Active2真机图曝光



图片说明

今天外媒SamMobile已经确认了这款三星可穿戴设备的几乎所有细节。该设备将提供40mm和44mm尺寸的表盘，外观略显清新，并包括麦克风和扬声器等硬件，还有类似苹果Apple Watch上的旋转按钮，该设备将能够支持打电话。



外媒SamMobile确认将三星Galaxy Watch Active2推出LTE（340mAh容量电池）和WIFI版本（237mAh容量电池）。这款Tizen驱动的手表将运行One UI 1.5。

如果你不喜欢苹果，那就看看三星吧。下面一则消息就来自苹果。



iOS开发者向苹果提出集体诉讼

美国一名iOS开发者就涉嫌违反反垄断法对苹果提起集体诉讼，称该公司滥用其在iOS市场的垄断权力，设定最低价格，向应用软件开发商收取99美元的开发者年费，并对销售收入征收30%的“苹果税”。



原告向向美国加州北区地方法院提交了诉状。原告指控的苹果的反竞争行为包括在iOS应用软件市场取得垄断地位、拒绝允许第三方发布数字内容、强行干预定价以及向开发者“征税”。

不过该诉讼目前尚未开庭审理。不过美国司法部正在筹备对谷歌和苹果两大公司的反垄断调查，也有外媒预测，两家公司屡屡引发行业不满的软件商店可能成为被调查对象。

下面一则消息来自波音公司，自从737 MAX发生不幸之后，波音公司一直麻烦不断。

美国司法部开启对波音787客机生产安全问题的调查

波音787

日前，据《西雅图时报》报道表示，美国联邦司法部已对波音公司发出传票，要求该公司提供该工厂787客机的生产相关记录。

据了解，此前美国联邦司法部曾收到来自对波音公司南卡罗来纳工厂“粗制滥造”与“偷工减料”行为的指控。



据消息人士透露，除波音公司以外，南卡罗来纳工厂中的一些员工也在6月初收到了传票，这些员工此前负责对波音737 MAX客机进行调查。

此外，消息人士还表示，目前检察官正在全力搜寻一切证据，以证明波音公司存在向监管机构和客户进行“虚假陈述”的行为。

截至目前，波音公司尚未因737MAX客机坠机事故或787客机生产问题而面临任何犯罪指控。

下面一则消息来自亚马逊，物流方面要加强了。

打造高效率配送模式 亚马逊推出FC Ready项目

亚马逊推出FC Ready项目

据外媒消息，亚马逊意图通过新的名为“Fulfillment Center Ready”（简称FC Ready）的项目来进一步增强配送能力。

据了解，亚马逊的新员工和受薪员工都能参与该项目。该项目通过对内部人员时间安排进行优化从而提升配送效率。

亚马逊的一位发言人告诉外媒，参与FC Ready的员工不仅能得到和全职员工一样的基本工资。此外还能享受其他一些福利。

据了解，亚马逊的仓库工人工作条件艰苦，仓库温度很高，没有达成目标就要接受严重的惩罚。现在这一模式的推出，将大大提升工人工作的效率。

最后一则消息来自丰田。

百度自动驾驶阿波罗计划再添一员：丰田



丰田加入百度自动驾驶阿波罗计划

近日，据外媒消息透露，丰田将加入百度推动的自动驾驶开发联盟“阿波罗计划”。据了解，丰田想通过阿波罗计划来加速自家技术实用化进程、构建技术开发的体制。

百度阿波罗计划在2017年启动，这一计划包括多家汽车厂商、科研机构等相关领域的企业。目前已经有135家厂商参与到该计划中。

看来百度的大家庭很热闹啊。当前你是不是还在调侃“上海垃圾分类”，哈哈哈哈，下一个消息可要看仔细了。

2019年46个城市将陆续建垃圾分类处理系统



2019年46个城市将陆续建垃圾分类处理系统

住房和城乡建设部宣布2019年，46个重点城市将继续加大生活垃圾分类处理设施建设投入，满足生活垃圾分类处理需求。到2020年底，先行先试的46个重点城市基本建成垃圾分类处理系统。2025年前，全国地级及以上城市要基本建成垃圾分类处理系统。



这46个城市分别为北京、天津、上海、重庆、石家庄、邯郸、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、苏州、杭州、宁波、合肥、铜陵、福州、厦门、南昌、宜春、郑州、济南、泰安、青岛、武汉、宜昌、长沙、广州、深圳、南宁、海口、成都、广元、德阳、贵阳、昆明、拉萨、日喀则、西安、咸阳、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐。

怎样是不是很开心，未来保护欢迎，垃圾分类必须要做。最后一则消息是一个娱乐八卦，周末开心一下吧。

火箭球星哈登在上海违规骑电动车被交警拦下



火箭球星哈登在上海违规骑电动车被交警拦下

昨日，火箭球星哈登将与卡佩拉一同现身上海普陀体育馆，与球迷进行见面。然而，路上因为哈登一行人违规骑电动车，哈登和友人一同被上海交警拦下，最终改成其他交通方式才如期抵达活动现场。



随后网友纷纷在调侃道“管你什么登，上海交警只看红绿灯”“哈登骑车不规范 球迷两行泪”，“单防哈登的人出现了，他的家在上海”。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！



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