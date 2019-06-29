晚报：特朗普称解禁华为 5月人均手机流量超7G

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

特朗普宣布美企可以向华为出售零部件

今日下午，路透社发文特朗普宣布对华为解禁。随后人民日报发文予以证实，表示特朗普宣布美企可以向华为出售零部件。





人民日报：特朗普宣布美企可以向华为出售零部件

人民日报发文称，在G20闭幕后的记者会上，特朗普表示美国企业可以继续向华为出售零部件。

与此同时，中国外交部G20特使、国际经济司司长王小龙在中国代表团新闻中心举行的中外媒体吹风会上表示，特朗普在发布会上称，美方有可能会解除对华为公司的一些限制。如果美方说到做到的话，“我们肯定是欢迎的”。

除了解禁华为之外，中美双方已经宣布，将在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。同时美方表示，不再对中国出口产品加征新的关税。

Z点评：希望特朗普回国后不要推特上反悔，拿出诚意。

工信部日前公布的《2019年1-5月份通信业经济运行情况》数据显示，5月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到7.81GB，同比增长96.8%。



5月我国人均手机流量达7.81GB

工信部数据指出，当月户均移动互联网接入流量（DOU）明显提升。1-5月，移动互联网累计流量达452亿GB，同比增长114.6%；其中通过手机上网的流量达到450亿GB，同比增长117.8%，占移动互联网总流量的99.6%。

此外，移动电话通话量持续下降。1-5月，移动电话去话通话时长完成9966亿分钟，同比下降6.8%，降幅较上年末扩大1.4个百分点；固定电话主叫通话时长完成516亿分钟，同比下降18.7%。

移动短信业务量和收入同比均保持增长。在服务登录和身份认证等服务普及带动下，短信业务的业务量和收入保持同步增长。1-5月，全国移动短信业务量同比增长32.4%，移动短信业务收入完成165.7亿元，同比增长7.1%。

截至5月底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.31亿户，1-5月净增2412万户。其中，光纤接入用户3.93亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的91%。宽带用户持续向高速率迁移，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达3.28亿户，占总用户数的76%，占比较上年末提高5.7个百分点。

Z点评：问题来了，屏幕前的你拖后腿了吗

谷歌新系统Fuchsia OS系统网站上线

谷歌自研操作系统Fuchsia OS有传新消息，即该系统的开发者网站Fuchsia.dev悄然上线。



谷歌Fuchsia OS系统网站上线

谷歌在网站介绍中提到，推出Fuchsia.dev是为了让开发者更好的参与Fuchsia OS的开发，同时在网站中谷歌还提供了关于Fuchsia OS所有技术文档的搜索工具。

据了解，谷歌自主研发的Fuchsia OS是基于zircon全新内核打造，并且依旧是开源项目，未来该系统可运行的平台除了智能手机外，还会延伸到智能家居设备、笔记本电脑等各种设备。

而且在官方的编程指导文档中也提到，Fuchsia OS还会兼容x86-64处理器，即Fuchsia OS将要打通现在的Chrome OS，最终实现手机、平板、笔记本甚至桌面跨平台生态。

Z点评：未来谷歌会不会来个“自家打架”，用Fuchsia OS系统取代安卓和Chrome OS呢？

曝索尼将推两款5G手机：最快7月份发布

援引日本媒体androplus报道，索尼移动也正在研发5G手机，而且就目前曝光信息看不止一款，预计最快会在7月份发布。



索尼对外公布的内核源代码吐露了两款5G手机新型号

报道称，索尼日前对外公布了一款型号为J8010 55.0.B.0.473的内核源代码。其中Xperia J8910 代号为“Horus”，Xperia J8010代号为“Sphinx”，都搭载骁龙855和骁龙 X50 5G基带。



急症室索尼正在开发5G手机。虽然在配信息上没有太多官方消息。但是androplus称，索尼5G新机的电池容量可能略高于Xperia 1的3200mAh；新机的屏幕将配备三星FHD OLED或三星4K OLED。

目前索尼关于上述机型并没有太多消息，但另有日本媒体放出消息，索尼即将在日本召开发布会，推出Xperia 1s/1v手机，时间定在7月9日，这两款手机有可能就是上面提到的5G手机。

Z点评：从Xperia 1，到现在跟进5G步伐，看来索尼在移动上的势头依旧很足。

库克发全员信：乔尼·艾维的伙伴将继续捍卫苹果设计

本周五，苹果公司对外宣布公司首席设计官乔尼·艾维将在今年晚些时候离职。随后，苹果公司CEO库克发表全员信，对于艾维的贡献高度称赞，同时表示他的伙伴将会捍卫苹果设计。



库克发全员信：艾维的伙伴将继续捍卫苹果设计

库克在全员信中首先称赞了艾维对于苹果的贡献，以及对艾维设计的肯定，称“艾维是一个设计界一位非凡的人物，他在苹果的复兴过程中扮演了极其重要的角色。比如从1998年设计突破性的一体机电脑iMac，以及后来的iPhone，最后在苹果新公园区的设计上，艾维又上投入了相当多的精力。”

在艾维离职之后，库克也向外界透露了未来苹果设计方向，称“苹果将继续受益于艾维的才华，直接与他合作独家项目，并通过他所建立的才华横溢、充满激情的设计团队继续进行合作。在这么多年的密切合作之后，我很高兴我们的关系继续发展，我期待着与艾维在未来长期合作。”

最后苹果库克已经公布了新的设计主管，为埃文斯·汉基(Evans Hankey)和艾伦·戴伊(Alan Dye)，库克将他们两个称为“苹果设计伦理和创意文化的坚定捍卫者”。

另据一位知情人士透露，艾维离职原因是因为“一些资历较深的员工，不愿意继续对现有产品进行增量更新”。

Z点评：看来苹果的设计风格可能会继续延续了，各位小伙伴觉得怎么样？

多家内容发布商表示Apple News+平台产生的收入不理想

援引《商业内幕》的消息，苹果推出Apple News+服务已经有一段时间了，但是多家内容发布商却吐槽Apple News+平台产生的收入不理想。



出版商表示Apple News+平台产生的收入不理想

一位出版行业的高管表示，苹果公司此前预估内容发布商在Apple News+上的首年收入是Texture的10倍，但是实际情况并非如此，实际营收仅有苹果预期的二十分之一。

目前苹果已经向这些内容发布商承诺，将会让Apple News+更加直观，因此未来对于用户界面进行调整和优化。



Apple News+覆盖将有超过300种杂志，如纽约客，Esquire，大西洋，国家地理，男士健康和Vogue等。如果Apple News上的内容每个都单独订阅，用户年每年花费8000美元。而订阅Apple News+用户仅需每月支付9.9美元。

Z点评：不知道一同发布的Apple Card活跃情况怎么样，大家觉得呢？



LGD、VG领衔中国战队参赛 DOTA2 TI9 12支直邀队伍公布

在昨日的DOTA2莫斯科Major震中杯上，A队击败了红星，获得了TI9最后一个直邀名额。

现在，DOTA2全部的12支直邀队伍公布。



Dota 2 TI9

这12支直邀队伍分别是：

中国区：LGD、VG、KG

欧洲区：秘密、liquid、Nip、OG、A队

独联体区：VP

东南亚区：Fnatic、TNC

北美区：EG

Z点评：据了解，TI9奖池已经过亿元人民币，猜猜哪个队伍会得奖呢？

高盛CEO称正加紧研发加密货币：过去曾是唱衰比特币的主力军

曾经高盛是唱衰比特币的主力军，但是现在高盛的态度发生了转变。高盛CEO所罗门表示，高盛正在研发加密货币。



高盛CEO所罗门

高盛CEO在回答法国媒体提问时表示，高盛正在对加密货币进行大量深入的研究。他相信支付系统的未来必然依赖于区块链。

所罗门表示，高盛“绝对”希望追赶加密货币的潮流。但是所罗门也表示了自己的担忧，就是目前判断哪种数字货币或平台将最终胜出还为时过早。

值得注意的是，媒体对于所罗门的言论找高盛进行求证时，高盛则拒绝对所罗门的回答做出回应。



据了解，比特币在6月27日曾突破13000美元大关，并一度逼近14000美元，涨幅超20%，创新高。但临6月28日凌晨，比特币跌至10314.75美元的低点，24小时内下跌了3000多美元。

Z点评：现在大企业也流行“真相定律”了吗？

腾讯官方今日发出公告显示，《战地之王》国服将于2019年9月25日11:00:00正式停止运营。



腾讯：《战地之王》国服将停止运营

腾讯表示，游戏服务器关闭后，游戏内的所有帐号数据及角色资料等信息将被全部清空。同时腾讯提供的补偿活动将在2019年7月5日上线。该补偿活动中所涉及的其他游戏的礼包同时也将作为对玩家游戏账号内未消耗虚拟货币及未失效游戏服务（若有）的替换。

资料显示，《战地之王》是由韩国Redduck公司开发、韩国Neowiz公司全球发行的游戏，是世界上第一款使用虚幻3引擎开发的网络游戏。

Z点评：这款游戏曾被韩国业界公认掀开了网游行业发展的新篇章，可惜未能取得好预期。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（本文图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：晚报：特朗普称解禁华为 5月人均手机流量超7Ghttp://news.zol.com.cn/720/7205311.html