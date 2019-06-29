Surface或用上折叠屏 微软专利已经暗示

中关村在线消息：据外媒报道，美国专利商标局日前公示了微软申请的一项名为“FLEXIBLE DISPLAY HINGED DEVICE”的专利，而且该专利技术将比应用到Surface Book当中。







Surface或用上折叠屏

微软“FLEXIBLE DISPLAY HINGED DEVICE”专利图显示，该专利涉及到一种装置，其可以用铰链连接起两个显示部分。微软解释称：“第一个外骨骼铰链段可以形成一个弧形突片，该弧形突片在由第二个外骨骼铰链段限定的弧形腔内行进，以允许第一和第二部分之间的相对旋转。”



“本实施方式可采用自调节弓形铰链设计，其可在旋转期间自动调节其长度并且可在旋转期间将柔性显示器保持在中性轴上。柔性显示器优于刚性显示器，但易受损坏。因此，这些实施方案解决了在第一部分和第二部分的整个旋转范围内将柔性显示器保持在中性环境中的技术问题。”微软进一步解释了专利设计。

另外，根据专利信息显示，微软是在2017年12月提交的专利申请，然后USPTO于2019年6月27日正式批复微软此项专利。

至于Surface上何时才能出暂时未知。

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