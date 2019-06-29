5月我国人均手机流量达7.81GB 你每月用多少

中关村在线消息：工信部日前公布的《2019年1-5月份通信业经济运行情况》数据显示，5月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到7.81GB，同比增长96.8%。



5月我国人均手机流量达7.81GB

工信部数据指出，当月户均移动互联网接入流量（DOU）明显提升。1-5月，移动互联网累计流量达452亿GB，同比增长114.6%；其中通过手机上网的流量达到450亿GB，同比增长117.8%，占移动互联网总流量的99.6%。

此外，移动电话通话量持续下降。1-5月，移动电话去话通话时长完成9966亿分钟，同比下降6.8%，降幅较上年末扩大1.4个百分点；固定电话主叫通话时长完成516亿分钟，同比下降18.7%。

移动短信业务量和收入同比均保持增长。在服务登录和身份认证等服务普及带动下，短信业务的业务量和收入保持同步增长。1-5月，全国移动短信业务量同比增长32.4%，移动短信业务收入完成165.7亿元，同比增长7.1%。

截至5月底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.31亿户，1-5月净增2412万户。其中，光纤接入用户3.93亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的91%。宽带用户持续向高速率迁移，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达3.28亿户，占总用户数的76%，占比较上年末提高5.7个百分点。

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（文中图片来自新浪科技）

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