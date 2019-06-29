Apple News+被出版商吐槽：根本不赚钱

中关村在线消息：援引《商业内幕》的消息，苹果推出Apple News+服务已经有树叶时间爱你，但是多家内容发布商却吐槽Apple News+平台产生的收入不理想。



Apple News+被出版商吐槽

一位出版行业的高管表示，苹果公司此前预估内容发布商在Apple News+上的首年收入是Texture的10倍，但是实际情况并非如此，实际营收仅有苹果预期的二十分之一。

同时出版行业的高管还表示，在Apple News+服务正式上线之后公司团队曾邀请他们进行了多轮会议。在会议期间，苹果表示承认Apple News用户对于付费内容和免费内容之间产生困惑。

不过目前苹果已经向这些内容发布商承诺，将会让Apple News+更加直观，因此未来对于用户界面进行调整和优化。

Apple News+覆盖将有超过300种杂志，如纽约客，Esquire，大西洋，国家地理，男士健康和Vogue等。如果Apple News上的内容每个都单独订阅，用户年每年花费8000美元。而订阅Apple News+用户仅需每月支付9.9美元。

（图片来自互联网）

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