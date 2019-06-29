中关村在线消息：腾讯官方今日发出公告显示，《战地之王》国服将于2019年9月25日11:00:00正式停止运营。



腾讯：《战地之王》国服将停止运营

腾讯表示，游戏服务器关闭后，游戏内的所有帐号数据及角色资料等信息将被全部清空。同时腾讯提供的补偿活动将在2019年7月5日上线。该补偿活动中所涉及的其他游戏的礼包同时也将作为对玩家游戏账号内未消耗虚拟货币及未失效游戏服务（若有）的替换。

《战地之王》官方停运公告：

感谢战士们一直以来对《战地之王》的支持和厚爱，我们在过去九年里度过了一段难忘而美好的时光。

但是，由于代理协议即将到期，经与开发商友好协商，我们不得不遗憾地宣布：我们将于2019年9月25日11:00:00正式停止《战地之王》在中国大陆地区的运营。停运具体事项安排如下：

2019年06月28日，关闭游戏充值；

2019年07月05日11:00:00，关闭官网和WeGame游戏下载，停止新用户注册；

2019年07月05日11:00:00，上线补偿活动；

2019年09月25日11:00:00，正式停止游戏运营，关闭游戏服务器，补偿活动结束。

游戏服务器关闭后，游戏内的所有帐号数据及角色资料等信息将被全部清空。

为表达我们深深的歉意，并感谢大家的支持和理解，我们准备了补偿活动（具体见下文）。补偿活动将在2019年7月5日上线。该补偿活动中所涉及的其他游戏的礼包同时也将作为对玩家游戏账号内未消耗虚拟货币及未失效游戏服务（若有）的替换。

参与补偿活动的时间：2019年7月5日- 2019年9月25日。一旦您参与补偿活动，即视为对补偿/替换方案的认可。若玩家未在前述期限内参与补偿活动，则视为自动放弃补偿/替换的权利。

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