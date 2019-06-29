中关村在线消息：本周五，苹果公司对外宣布公司首席设计官乔尼·艾维将在今年晚些时候离职。随后，苹果公司CEO库克发表全员信，对于艾维的贡献高度称赞，同时表示他的伙伴将会捍卫苹果设计。



库克发全员信：艾维的伙伴将继续捍卫苹果设计

库克在全员信中首先称赞了艾维对于苹果的贡献，以及对艾维设计的肯定，称“艾维是一个设计界一位非凡的人物，他在苹果的复兴过程中扮演了极其重要的角色。比如从1998年设计突破性的一体机电脑iMac，以及后来的iPhone，最后在苹果新公园区的设计上，艾维又上投入了相当多的精力。”

在艾维离职之后，库克也向外界透露了未来苹果设计方向，称“苹果将继续受益于艾维的才华，直接与他合作独家项目，并通过他所建立的才华横溢、充满激情的设计团队继续进行合作。在这么多年的密切合作之后，我很高兴我们的关系继续发展，我期待着与艾维在未来长期合作。”

据了解，艾维离职之后，将会于合作伙伴一道创办一家独立的设计公司，这家公司也将完成苹果委托的设计任务。

最后苹果库克已经公布了新的设计主管，为埃文斯·汉基(Evans Hankey)和艾伦·戴伊(Alan Dye)，库克将他们两个称为“苹果设计伦理和创意文化的坚定捍卫者”。

另据一位知情人士透露，艾维离职原因是因为“一些资历较深的员工，不愿意继续对现有产品进行增量更新”。

（文中图片来自腾讯）

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