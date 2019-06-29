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    库克发全员信：艾维的伙伴将继续捍卫苹果设计

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：本周五，苹果公司对外宣布公司首席设计官乔尼·艾维将在今年晚些时候离职。随后，苹果公司CEO库克发表全员信，对于艾维的贡献高度称赞，同时表示他的伙伴将会捍卫苹果设计。

    库克发全员信：艾维的伙伴将继续捍卫苹果设计
    库克发全员信：艾维的伙伴将继续捍卫苹果设计

    库克在全员信中首先称赞了艾维对于苹果的贡献，以及对艾维设计的肯定，称“艾维是一个设计界一位非凡的人物，他在苹果的复兴过程中扮演了极其重要的角色。比如从1998年设计突破性的一体机电脑iMac，以及后来的iPhone，最后在苹果新公园区的设计上，艾维又上投入了相当多的精力。”

    在艾维离职之后，库克也向外界透露了未来苹果设计方向，称“苹果将继续受益于艾维的才华，直接与他合作独家项目，并通过他所建立的才华横溢、充满激情的设计团队继续进行合作。在这么多年的密切合作之后，我很高兴我们的关系继续发展，我期待着与艾维在未来长期合作。”

    据了解，艾维离职之后，将会于合作伙伴一道创办一家独立的设计公司，这家公司也将完成苹果委托的设计任务。

    最后苹果库克已经公布了新的设计主管，为埃文斯·汉基(Evans Hankey)和艾伦·戴伊(Alan Dye)，库克将他们两个称为“苹果设计伦理和创意文化的坚定捍卫者”。

    另据一位知情人士透露，艾维离职原因是因为“一些资历较深的员工，不愿意继续对现有产品进行增量更新”。

    （文中图片来自腾讯）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：库克发全员信：艾维的伙伴将继续捍卫苹果设计http://news.zol.com.cn/720/7205286.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/720/7205286.html report 1093 中关村在线消息：本周五，苹果公司对外宣布公司首席设计官乔尼·艾维将在今年晚些时候离职。随后，苹果公司CEO库克发表全员信，对于艾维的贡献高度称赞，同时表示他的伙伴将会捍卫苹果设计。库克发全员信：艾维的伙伴将继续捍卫苹果设计库克在全员信中首先称赞了艾维对于...
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