早报：疑网易云音乐APP下架 新Mac Pro变中国制造

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网易云音乐用不了了，官方赶紧出来说一声啊。

疑网易云音乐App遭下架：官方尚未回应







以上消息尚未得到官方证实

援引自IT之家消息，经网友反馈，网易云音乐App遭到各大应用商店下架，原因未知。在网易云音乐微博评论中，有网友称网易云音乐因违反相关规定被下架30天，目前尚不清楚该消息的真实性。



针对此消息，网易云音乐官方尚未进行回应。

下面一则消息来自苹果，看来他依旧离不开中国制造，除了制造成本低和质量有保证外，更重要是中国市场。

外媒表示苹果新Mac Pro生产地将从美国转至中国



消息人士表示新款苹果Mac Pro在中国生产

据《华尔街日报》昨日晚间援引知情人士的消息透露，苹果公司计划在将新Mac Pro转到中国生产，此前Mac Pro是苹果唯一在美国组装的设备。

此外，该知情人士还透露，苹果目前已经委托代工厂商广达电脑（Quanta Computer）生产一款售价6000美元的Mac Pro台式电脑，该代工厂目前在上海附近一家工厂扩大生产规模。

苹果上述行动表明，其显然是认识到了中国制造和中国市场的重要性。下面一条是华为鸿蒙的消息。

鸿蒙今年底发布？华为人员：山寨网站LOGO都不对



华为人员：山寨网站LOGO都不对

一个名为“鸿蒙系统信息发布平台”的网站发布消息称，鸿蒙系统预计2019年底正式发布。对此，华为内部人员向媒体表示，相关网站不是鸿蒙系统官方发布网站，鸿蒙系统年底发布的消息也不真实。



“不知道是什么人搞的山寨网站，logo都不对。一是横向拉伸变形了，二是CBG的LOGO，2018年开始用新的，没有光影效果，红色的色号也不对。用法也不对。”上述内部人员称。

鸿蒙曝光后一直收到各方关注，但一些好事之徒造山寨网站，就有些不地道了。下面是一则小米的消息，而且是关于AIoT的。

小米集团副总裁崔宝秋称：小米的第一战略是AIoT



小米集团副总裁崔宝秋表示小米的第一战略是AIoT

近日，小米集团副总裁、技术委员会主席崔宝秋表示，小米的第一战略是AIoT。崔宝秋表示，从应用层面看，AIoT表现在智慧工业、农业、医疗、家居以及智能穿戴等。在AIoT生态发展过程中，开源具有关键作用，小米目前已经开始大力投资开源。

在开源战略上，崔宝秋表示，小米的战略是“动作要快”以及“不重复劳动”，小米争取在保持开放态度的前提下努力赢得自身话语权。此外，他还表示，未来小米还将在深度学习、大数据以及云计算领域的每一个环节都深度拥抱开源。

除了战略之外，小米CC手机的工信部定妆照也曝光了，一起看看吧。

小米CC美图定制版入网工信部：证件照来了



小米CC9美图定制版入网工信部

目前，据工信部的资料显示，小米CC9美图定制版已入网。从工信部放出的照片来看，小米CC9背部面板采用了渐变色，从粉色过渡到白色，再到绿色。后置摄像头采用了竖排三摄像头的设计。

此前小米官方表示，这款代好名为小仙女的美图定制版机型将会在7月2日晚7点与小米CC9一起在北京“水立方”正式发布。根据现有曝光信息来看，小米CC9将搭载骁龙712处理器，有4GB+64GB、4GB+128GB、6GB+64GB和6GB+128GB四种存储方案，机器正面屏幕采用水滴屏设计；摄像头方面，该机前置3200W像素摄像头，后置索尼4800W三摄像头，电池容量为4000mAh。

小米CC主打拍照，但是下面这位选手可是比小米厉害多了，而且还有很多黑科技加持。



三星Galaxy Note 10真机图

近日，外媒曝光了三星Galaxy Note 10真机图。显示三星Note 10正面采用了居中打孔的设计，后置摄像头也从原来的横向改位了竖排三摄像头。

此外，根据此前爆料的消息汇总，三星Galaxy Note10搭载了一块6.8英寸的Dynamic AMOLED屏幕，电池容量为4170mAh。后置三摄像头模组分别为主摄像头、超广角摄像头和长焦摄像头。

作为下半年最重要的手机机型，三星自然是不敢怠慢。下面一则消息来自微软。

微软Surface Book 3新设计曝光



美国专利局通过了微软提交的关于二合一设备改进方面的专利

近日，美国专利商标局通过了微软一项2017提交的专利申请，该专利名为“Locking mechanism”（锁定机制），微软表示该专利能够使得二合一设备的可拆卸性更强。

此外，微软还表示，该专利包括了可以解决不利因素并进一步改进设计的方法。据该发明人表示，该专利可以使用户在快速旋转转轴、改变设备形态的时候不至于损坏硬件设备。目前推测一致认为，微软可能正在开发Surface Book 3，该专利技术也会首次应用在该设备上。

微软Surface系列已经是微软Xbox之后最成功的硬件产品，此次改进有必会受过大批粉丝。下面一则消息与5G有关。

华为上海展示5G基站：两人用一小时即可完成安装



华为在上海展示了自家5G基站

近日，华为在上海展示了自家5G基站，并现场演示了安装过程。据华为方面负责人表示，基站体积与普通行李箱一样大小，两个人最快可以在一小时内完成安装。

此外，据现场测试显示，华为5G基站辐射值与4G基本持平，符合国家标准，同时还能够兼容2G、3G、4G网络。

5G落地远比想象要开很多，准备好迎接5G时代吧。下一则消息来自于任天堂。

任天堂社长古川俊太郎：计划扩充更多老机型游戏加入会员免费内容



任天堂正在考虑扩展Switch Online会员专享的游戏库阵容

近日，任天堂社长古川俊太郎在任天堂的股东大会上表示正在考虑扩展Switch Online会员专享的游戏库阵容，目前不能透露是否会复刻N64或NGC。

据了解，当前任天堂会员专享游戏内容目前只有FC游戏。古川俊太郎表示已经注意到有不少玩家想要玩一些过去的老游戏。后续有考虑在会员专享游戏库中加入更多老游戏。

还是任天堂最懂用户的心，下一则消息来自AMD。

AMD早已申请光线追踪专利：软硬件结合



AMD早已申请光线追踪专利

根据最新曝光的美国专利与商标局(USPTO)文件，AMD早在2017年12月份就申请了自己的光追方案专利。AMD在申请文件中提出，纯软件光追太消耗性能，效率低下，游戏开发难度也极高，而纯硬件光追因为需要固定的光追流水线而缺乏编程灵活性，并且要吃掉太多芯片面积比其他GPU更加复杂。



因此，AMD提出了软硬件混合光追的方案，结合一系列特定硬件单元、传统着色器单元和开发软件，达成实时光线追踪，同时避免纯软件和纯硬件方案的种种缺陷。

AMD总是憋着大招，当对手没招时，他才放出来，佩服。下面来看看小红书，听说估值涨了。

小红书正磋商筹集5亿美元资金 估值或达60亿美元



小红书正磋商筹集5亿美元资金

小红书正在谈判筹集多达5亿美元资金，公司估值可能达到60亿美元。这些人士表示，公司正在与潜在的投资者进行谈判，包括软银的愿景基金，红杉中国和高瓴资本。



潜在估值将是其上一轮融资的两倍，但交易尚未完成且条款仍可能发生变化。小红书上一轮宣布融资在去年5月，获得阿里巴巴领投的超过3亿美元融资，估值超过30亿美元。

最后一则消息来自苹果。

苹果专利暴露意图：iPhone欲彻底淘汰Lightning接口



苹果专利暴露意图

苹果近日向美国专利与商标局提交了一项新技术专利申请，可通过电磁波来传输数据，这有望让iPhone彻底淘汰Lightning接口。



在专利申请文件中，苹果公开了一种波导结构，允许设备确定其方向。波导可以由介质芯和包层形成，电介质芯可以由固体介电材料形成，所述固体介质材料以毫米波频率及以上的频率传导无线电波。通过引导毫米波，就能以比通常使用导电导线的传输速率更高的速度传输数据。

通过专利技术来看，苹果已经找到取消Lightning接口物理数据连接不容易被取代的方法。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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