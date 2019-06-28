晚报：索尼新旗舰可能降价 华为量子计算机曝光

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

三星悄悄上线Galaxy A60新配色：桃桃汽汽





三星在上周为Galaxy A60元气版推出了全新蜜桃海盐的配色手机。仅仅时隔一周时间，三星就再次上线了全新配色版本。这款新配色取了一个十分调皮的名字——桃桃汽汽。从图片可以看出，这款新配色采用了一种特殊的红色与白色的渐变效果，看起来与一个即将成熟的桃子十分相似。



Z点评：起码从配色上看，三星对Galaxy A60很用心。

爱立信：2024年全球5G用户数量将达19亿





近日，爱立信（Ericsson）发布预测指，随营运商部署速度加快和用户逐渐适用5G装置，预计到2019年底，全球5G用户将会突破1,000万，2024年5G用户数量将达19亿。相较去年底预测的15亿，上调4亿，增幅近27%。



Z点评：爱立信对5G用户的数量，看来非常有信心。

索尼终于醒悟 下一代旗舰手机售价有望大降





据外媒报道，索尼移动将在9月份的IFA展上推出与Xperia 1的继任者，该机将会舍弃4K OLED HDR显示屏，其售价有望大幅度下调。据推测该机的价格可能会在600-700美元（约为4100元-4800元人民币）范围内。

Z点评：索尼降价，这或许对其在中国市场的扩张大有帮助。

鸿蒙之后又放大招 华为昆仑量子计算原型机曝光





有关消息爆料，华为2012实验室已经完成了昆仑量子计算模拟一体机原型。根据网上曝光的图片显示，华为昆仑量子计算模拟一体机原型采用了HiQ编程架构；搭载量子计算模拟器和昆仑服务器9032。

在实验室状态下，单台昆仑量子计算模拟一体机可以实现：全振幅模拟40量子比特；以及单振福模拟最大144量子比特（22层）的性能表现。至于昆仑量子计算模拟一体机原型的其他相关消息，华为方面并没有对外透露。

Z点评：华为对于精密技术的研发进度，远超所有人想象。

支付宝上线垃圾分类小程序 一键查询垃圾归类





从下周一起《上海市生活垃圾管理条例》将正式实施，不正确分类垃圾，将面临最高200元的罚款。为了老百姓处理生活垃圾更轻松，近日，支付宝就推出了多款垃圾分类小程序，千余种垃圾可以一键查询分类。

目前，用户通过支付宝查询垃圾分类有两种途径：支付宝内搜索“垃圾分类指南”，即可进入小程序，输入需丢弃的垃圾名称，立即获取正确分类结果。另外，也可以搜索“垃圾分类向导”小程序，通过搜索或直接上传垃圾图片的方式，获取分类结果。

Z点评：有这样的小程序帮助人们分类垃圾，终归是好事。

中兴实力抢镜！下半年量产7nm 5G芯片





中兴通讯副总裁，TDD&5G产品总经理柏燕民近期在接受采访时表示，中兴的5G芯片已经研发到了第三代产品。第三代产品将主要基于7nm制程工艺。相关产品也将在今年下半年发布。目前，中兴方面并没有透露他们的5G芯片具体情况。不过各路媒体纷纷猜测，7nm 5G芯片量产或许就在今年下半年。



Z点评：5G芯片领域，中兴这次已经走在前面了。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）







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