亮剑粤港澳大湾区 慧聪集团签约产业聚集核心地

中关村在线消息：6月27日，慧聪集团有限公司（02280.HK，以下简称“慧聪集团”）与惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会(以下简称“惠州大亚湾区管委会”)、龙光集团及惠州德捷运输设备有限公司(以下简称“德捷公司”)四方的合作签约仪式隆重举行。

慧聪集团签约落户惠州大亚湾，与政府、龙光集团及德捷公司共同打造“慧湾——新一代信息技术产业港”，是慧聪集团抓住粤港澳大湾区建设、广东构建“一核一带一区”区域发展新格局的宝贵契机，也是慧聪集团着眼于自身迭代发展的重要战略部署。





惠州市市委书记、市人大常委会主任李贻伟，惠州市副市长余金富；大亚湾区委书记范志益，大亚湾区委副书记、区管委会主任王滨，大亚湾区委常委、区管委会党组成员黄志军；慧聪集团董事会主席刘军，慧聪集团CEO张永红，慧聪集团总裁、中关村在线董事长刘小东，慧聪集团执行副总裁宋冰晨；龙光集团执行总裁纪踺德，龙光集团执行副总裁黄湘玲；德捷公司总裁王卫星，德捷公司总经理曹海等政府领导和嘉宾出席了签约仪式。

建设运营“慧湾——新一代信息技术产业港” 慧聪集团落户产业聚集地

“慧湾——新一代信息技术产业港”总建筑面积约180万平方米，将建设250米高双子座、慧聪集团总部大厦、中国产业互联网博物馆、大湾区产业互联网规划展示馆、大湾区产业互联网双创园、孵化器等区域。

慧聪集团产业互联网总部集聚区建成后，计划将总部及关联企业的整体业务迁入“慧湾——新一代信息技术产业港”，中关村在线、买化塑及慧聪家电等核心业务将首批落户园区，预计迁移员工规模超1000人。

“慧湾——新一代信息技术产业港”项目总投资额超人民币150亿。在项目建成后引进规模和影响力在行业内排名前列的产业互联网、人工智能、云计算、区块链、大数据等产业企业分别不少于30家，并引入约10000名相关产业人才进驻。

创新运营模式 中国产业互联网峰会即将盛大举行

“慧湾——新一代信息技术产业港”园区将采取创新的运营模式，并吸引产业互联网等上下游产业链企业进驻，达到产业集聚发展的效果，据悉，中国产业互联网峰会、产业互联网百强评选、产业互联网大赛等跨越年度的一系列盛大活动将在园区相继举行。

设立产业互联网发展基金 孵化中小科创企业

慧聪集团和惠州大亚湾区管委会将共同发起设立大亚湾区产业互联网发展基金(以下简称“基金”)。初期基金规模约5亿元，不少于基金总额的50%将投向落户大亚湾区和该项目的产业互联网、现代服务业等新产业、新业态项目，以引进相关产业互联网企业进驻，用慧聪集团“投资+孵化”模式帮助垂直赛道公司快速成长，形成集聚发展。

粤港澳大湾区是国家建设世界级城市群和参与全球竞争的重要空间载体，《粤港澳大湾区发展规划纲要》提到，未来大湾区将成为具有全球影响力的国际科技创新中心，也是“一带一路” 建设的重要支撑。慧聪集团落户大湾区产业聚集核心地带，除了出于产业互联网布局的战略考虑之外，也体现出慧聪集团为中国新经济发展贡献力量的决心和担当，初步估计，慧聪集团总部落户园区后，未来五年将为当地创收不少于765亿元、纳税7.3亿元。

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