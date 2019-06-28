中关村在线消息：近日据业内消息，NVIDIA公布了RTX 20 Super系列显卡的具体发售日期和相应售价，比传言的还要贵，真是一分钱一分货呀。



RTX 2070/2060 Super售价曝光 一分钱一分货

据传言，这两款显卡将在7月2日如期发布具体消息，预计7月9日2060 Super和2070 Super上市；7月23，2080 Super上市。

规格方面，RTX 2080 Super将采用新的TU104-450核心，但其实本质是RTX 2080 Ti使用的更高级的TU102核心，流处理器从2944个增加到3072个，8GB GDDR6显存从14GHz提速到16GHz。

RTX 2070 Super核心升级为TU104-410，其实来自于旧版RTX 2080，流处理器从2304个升级到2560个，14GHz 8GB GDDR6显存保持不变。

RTX 2060 SUPER的核心也变成TU106-410，流处理器从1920个提升到2176个，GDDR6显存从192-bit 6GB增至256-bit 8GB，频率维持14GHz。

按照之前的传闻，RTX 2080 Super、RXT 2070 Super、RTX 2060 Super的售价分别是799、599、429美元，基本上是加量不加价的升级，但这显然是大家的一厢情愿而已。

爆料发现RTX 2070 Super及RTX 2060 Super两款显卡在电商平台的价格，结果要比预期价格更高。

其中，EVGA的RTX 2070 Super显卡售价是599美元，RTX 2060 Super显卡售价是499美元，这价格要比传闻的还要高，特别是RTX 2060 Super，比之前爆料的429美元更贵，显然新卡的价格是随着规格提升而水涨船高，毕竟是一分钱一分货嘛。

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