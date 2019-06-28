三星悄悄上线Galaxy A60新配色 桃桃汽汽

中关村在线消息：三星在上周为Galaxy A60元气版推出了全新蜜桃海盐的配色手机。仅仅时隔一周时间，三星就再次上线了全新配色版本。



三星Galaxy A60元气版推出桃桃汽汽配色

据了解，三星为这款新配色取了一个十分调皮的名字——桃桃汽汽。从图片可以看出，这款新配色采用了一种特殊的红色与白色的渐变效果，看起来与一个即将成熟的桃子十分相似，这应该也是三星为其命名为“桃桃汽汽”的原因。



三星Galaxy A60桃桃汽汽版采用红白渐变的效果

配置方面，新配色与此前的版本保持一致。正面采用6.3英寸的“挖孔屏”，其摄像头放在屏幕左上角屏占比达到91.8%，并且使用了屏幕发声技术。搭载了高通骁龙675处理器，配备6GB+64GB储存，内置3500mAh电池，支持NFC与后置指纹识别。运行三星最新的One UI系统，并且支持单手导航、夜间模式等功能。



三星Galaxy A60桃桃汽汽配色售价不变

该机的后置相机使用了3200万主摄+500万虚化+800万广角的三摄组合。其中3200万主镜头光圈为F1.7，支持AI场景识别，同时拥有瑕疵检测功能。除此以外，三星还在这款手机中还加入了旗舰机型相同的面部识别、安全文件夹、Bixby语音助手等功能。

价格方面，三星Galaxy A60元气版新配色与其他配色保持一致，均为1499元起。该机目前共推出了单宁黑、浅滩蓝、暖阳橙蜜、桃海盐以及新上线的桃桃汽汽4种配色可供选择。

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