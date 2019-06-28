爱立信：2024年全球5G用户数量将达19亿

中关村在线消息： 近日，爱立信（Ericsson）发布预测指，随营运商部署速度加快和用户逐渐适用5G装置，预计到2019年底，全球5G用户将会突破1,000万，2024年5G用户数量将达19亿。相较去年底预测的15亿，上调4亿，增幅近27%。

爱立信执行副总裁兼网络总监Fredrik Jejdling表示，5G的发展趋势反映技术受服务供应商和消费者欢迎。他认为5G的影响将超越物联网及第4次工业革命的效益。



爱立信（Ericsson）发布5G预测报告

报告指出，预计至2024年底，5G覆盖率将达到全球人口的45%。若电信商采用频谱共享等新技术，使用相同的频谱传输4G和5G讯号，5G覆盖率可望在2024年飈升至65%。

另外，报告还指出，全球有10亿个移动物联网连接，预计2024年底将增加至41亿。新的应用方式，如扩增实境（AR）、虚拟实境（VR）及其他更真实的短片应用将持续出现，安全性及可靠性需求也日益增加。

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