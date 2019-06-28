Windows笔记本电脑或将增加Office专属按键

中关村在线消息：Control+C、Control+V等电脑快捷键的确相信大家都不陌生，目前Windows已有很多组合快捷键，多不胜数，近日Windows正考虑加入新的 Office专用按键。

根据外媒消息，微软正进行内部问卷调查，询问并评估在键盘上增加Office专用键的可行性。从表格来看，问卷主要是调查对Office键的试用感受。



Windows正考虑加入新的 Office专用按键

微软在问卷中提到了多个问题，其中包含是否尝试使用过Windows 10 May 2019更新后的Office键，是否尝试过每个可用的快捷键（Office 键＋O、T、W、X、P、D、 N、Y 和L），或是有没有推荐增加的快捷功能，像是利用Office 键＋S用来开启共用文件，以及是否会期望在笔记本电脑上看到Office键的出现等。

目前关于Office专属键的信息不多，只是处在微软内部测试阶段。Office键及其快捷功能，对许多Office系列用户而言非常有帮助，但要增加Office专属键，键盘和笔记本电脑厂商就必须将键盘重新设计，对厂商而言是个不小的挑战。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Windows笔记本电脑或将增加Office专属按键http://news.zol.com.cn/720/7204666.html