中关村在线消息：去年HUAWEI CONNECT 2018上，华为正式对外公布了其量子计算模拟器HiQ云服务平台,抽次揭开了华为量子计算研究的神秘面纱。然而仅仅过了不到一年时间，有关消息就爆料，华为2012实验室已经完成了昆仑量子计算模拟一体机原型。



华为昆仑量子计算原型机曝光

根据网上曝光的图片显示，华为昆仑量子计算模拟一体机原型采用了HiQ编程架构；搭载量子计算模拟器和昆仑服务器9032。

在实验室状态下，单台昆仑量子计算模拟一体机可以实现：全振幅模拟40量子比特；以及单振福模拟最大144量子比特（22层）的性能表现。

至于昆仑量子计算模拟一体机原型的其他相关消息，华为方面并没有对外透露。

华为量子计算一直在稳步推进

去年HUAWEI CONNECT 2018上，华为首次公布了其量子领域研发的相关信息。即量子计算是华为中央研究院数据中心实验室的重要研究领域之一，目前主要研究方向包括：量子计算物理与操控、量子软件，量子算法与应用等。

另外援引自其他媒体报道，华为目前已经和20多个量子计算研究团队建立沟通合作，除了将会继续开放生态合作体系外，华为期望以刚发布的HiQ为助力携手合作伙伴一起构建量子计算全栈解决方案。



华为量子计算软件与算法首席科学家翁文康发布量子计算模拟器HiQ云服务平台

据悉在HUAWEI CONNECT 2018上，华为正式发布了量子计算模拟器云服务平台HiQ，包括基于华为云经典算力构建的量子计算模拟器及量子编程框架。它最大的特点是华为通过利用AI+经典计算的方式来模拟调测量子电路以及研究新的量子算法。这对于研究量计算应用有实际意义。

根据华为公布数据依托华为云的超强算力，HiQ可模拟全振幅42量子比特、单振幅81量子比特40+层、对于低深度电路的单振幅最大可模拟169量子比特。就已上性能指标看，已经目前最快的量子电路模拟器。

而此次曝光的昆仑量子计算模拟一体机原型，则是华为向着量子计算机实际应用走出的重要一步。

除了推出应用方案、产品以及开放合作之外，华为在人员引入上也有动作。2018年量子计算领域知名专家，南方科技大学量子计算研究所副所长翁文康教授已经宣布加入华为数据中心技术实验室，任量子计算软件与算法首席科学家。未来翁文康教授将会主导量子算法、量子人工智能、量子模拟等领域的前沿研究和技术创新。



量子计算

量子计算为什么会受到如此关注

当前中、美、欧洲等都是量子计算研究领域最有利竞争者。从公司角度看，谷歌、IBM、微软等少数几家公司则是最接近“量子霸权”的领头羊。

如在2019 CES上，IBM宣布推出IBM Q System One，该系统是世界上首个专为科学和商业用途设计的集成通用近似量子计算系统。此外，IBM还计划于2019年在纽约Poughkeepsie开设首个IBM Q量子计算中心。

那么量子计算有何魅力会让世界强国和顶尖科技公司如此神往。这里举一个简单例子“薛定谔的猫”来举例说明。



薛定谔的猫实验

即在箱中放置一只猫和连接毒气的放射物，箱中的放射性物质有50%概率衰变释放毒气杀死猫，但也有可能不会衰变使得猫活下来。在不打开箱子的情况下，如果按照经典计算的角度看，猫只有死亡或者是生存，这两种结果。但量子计算的角度，猫可以既死既活，处于二者混合的状态。

由此这就引出了量子世界与经典世界的一个显著的区分特征——叠加特征，即量子世界允许一个物体同时存在于多种状态。引申到量子计算，就表现为计算的基本单元0和1，可以有两种状态同时存在；因此50个量子比特，就会有250种状态同时存在。此时这些状态同时输入一个函数，可以同时得出250种状态的结果。

所以说，量子计算在未来实际应用中，将会有很多用。比如优化全国火车路线，经典计算一次只能有一个结果，而量子计算一次计算会有上百种结果。

所以量子计算这种快速并行计算方法将会极大提升社会的运营效率。但是由于目前世界还未出现真正意义上的量子计算机，且在量子计算领域上依旧面临着技术、资金、应用程序等瓶颈，所以全球范围内量子计算都在探索当中前行。

（文中图片来自百度百科以及百度百家号）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：鸿蒙之后又放大招 华为昆仑量子计算原型机曝光 http://news.zol.com.cn/720/7204655.html