支付宝上线垃圾分类小程序 一键查询垃圾归类

中关村在线消息：从下周一起《上海市生活垃圾管理条例》将正式实施，不正确分类垃圾，将面临最高200元的罚款。为了老百姓处理生活垃圾更轻松，近日，支付宝就推出了多款垃圾分类小程序，千余种垃圾可以一键查询分类。



支付宝上线垃圾分类小程序

目前，用户通过支付宝查询垃圾分类有两种途径：支付宝内搜索“垃圾分类指南”，即可进入小程序，输入需丢弃的垃圾名称，立即获取正确分类结果。另外，也可以搜索“垃圾分类向导”小程序，通过搜索或直接上传垃圾图片的方式，获取分类结果。

“遇到不清楚该怎么处理的垃圾，手机上查一查就知道，真的方便。”上海市民王女士说。据了解，此次在支付宝上上线的“垃圾分类指南”和“垃圾分类向导”小程序涵盖了4000多种类，并将不断更新。



一键查询垃圾归类

垃圾分类正成为国民生活新时尚，各地都推出了系列垃圾分类新举措。“全国垃圾分类热情持续走高，但网上各种攻略良莠不齐，存在误导可能。”“垃圾教授”、长三角循环经济技术研究院院长杜欢政认为，引入互联网技术，能推广垃圾分类知识的创新举措。在线指南不仅解决了传统纸质版篇幅的局限，还能实时更新。“比如宠物粪便、口红等冷门分类，都能在‘指南’里得到答案。”

除了“识垃圾”外，上支付宝还可预约上门“收垃圾”，和快递一样方便。“废旧报纸、纸箱、塑料瓶、碎玻璃等，都可在线下单，免费上门回收。”支付宝垃圾分类回收平台负责人谭薇薇介绍。



支付宝卖垃圾

据了解，目前，该平台已支持155个城市，其中生活垃圾回收覆盖11个城市8000多个小区，累计有200多万人在平台下单“卖垃圾”，超七成是80后。“这说明，大家更重视垃圾分类的意义，正把它变成生活的一部分。”支付宝城市服务总经理朱春勇说。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：支付宝上线垃圾分类小程序 一键查询垃圾归类http://news.zol.com.cn/720/7204631.html