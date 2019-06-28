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    三星Galaxy A10s通过WiFi认证 或近期发布

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：近日，有外媒消息称有一款疑似三星Galaxy A10s的机型通过了FCC的认证。现在又有消息称，该机也已经通过了 Wi-Fi 联盟的认证，或许将在近期发布。

    三星Galaxy A10s现身Wi-Fi认证网站
    三星Galaxy A10s的Wi-Fi联盟认证信息

    根据Wi-Fi联盟的认证信息显示，这款疑似三星Galaxy A10s的机型将支持两张SIM卡，并支持 2.4GHz 单频 Wi-Fi 。此外，该机还将内置Android 9.0操作系统。

    根据之前的消息显示，这款疑似三星Galaxy A10s的新机正面将采用一块6.86英寸的显示屏；机身长度为157mm，宽度为75.8mm；内置3900mAh电池；背部将会采用双摄像头的方案，同时在相机模组下方拥有一颗闪光灯；在闪光灯的附近居中放置了一颗指纹识别模组。

    三星Galaxy A10s现身Wi-Fi认证网站
    三星Galaxy A10s的FCC认证图

    另外，该机还在底部的左侧配备了一个3.5mm耳机接口，而居中部位则是一个USB的接口，不过目前还不能确定这个接口是否为USB Type-c的标准。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星Galaxy A10s通过WiFi认证 或近期发布http://news.zol.com.cn/720/7204617.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/720/7204617.html report 733 中关村在线消息：近日，有外媒消息称有一款疑似三星Galaxy A10s的机型通过了FCC的认证。现在又有消息称，该机也已经通过了 Wi-Fi 联盟的认证，或许将在近期发布。三星Galaxy A10s的Wi-Fi联盟认证信息根据Wi-Fi联盟的认证信息显示，这款疑似三星Galaxy A10s的机型将支持两...
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