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    iQOO Neo将标配DC调光 有效缓解视觉疲劳

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：日前，iQOO为了解决OLED屏幕的PWM调光造成的视觉疲劳，为用户推送了“低亮度防频闪”功能。今日，iQOO品牌副总裁冯宇飞表示，即将在7月2日发布的新机iQOO Neo也将标配这个功能。

    冯宇飞：iQOO Neo标配DC调光
    iQOO冯宇飞表示新机标配DC调光

    根据目前消息，这款即将发布的iQOO Neo正面将采用一块6.38英寸的水滴屏；核心方面将搭载高通骁龙845处理器，配备6GB内存；内置4500mAh超大电池，支持22.5w快充规格；机身的三围尺寸为159.53×75.23×8.13mm；运行Android 9操作系统。

    根据iQOO Neo产品经理的爆料，该机还将搭载4D游戏震感2.0、超级液冷散热、触控加速等特殊优化功能，可以极大的提升用户的游戏体验。

    冯宇飞：iQOO Neo标配DC调光
    iQOO Neo外观与iQOO基本一致

    外观方面，iQOO Neo基本延续此前iQOO的设计方案，背部取消了iQOO上的发光带设计，后置相机为三摄模组，同样放置在机身的左上角。另外，该机的背部并没有出现指纹识别模组，应该是与此前的机型一样搭载了屏下指纹。

    （本文图片来自网络）

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