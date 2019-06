中关村在线消息:国际权威研究机构Gartner发布 《The Future of the Database Management System (DBMS) Market Is Cloud》报告,统计数据显示,阿里云已位列全球云数据库市场份额前三。



Gartner:阿里云位列全球云数据库市场份额前三

据Gartner统计,阿里云已位居全球云数据库市场份额第三,年增速在115%。同期AWS增速为74%、Oracle为66%。

报告认为,数据库的未来必须上云,目前云数据库已为数据库市场的增收贡献一半以上份额。与传统数据库不断下降的营收相比,云数据库正在积极地快速增长。到2022年,预计有3/4的数据库天然部署或迁移到云上。

Gartner将这一变化归因为,企业正将新应用向云转移,对数据存储和计算分析的能力要求不断加强。云数据库天然具备云上灵活性,能够提供强大的创新能力、丰富多样的产品体系、经济高效的部署方式和按需付费的支付模式。

数据库与操作系统、中间件并称为系统软件的“三架马车”,是企业IT系统不可或缺的组件,也是互联网应用级企业信息管理系统存储数据和管理数据的核心平台。

早在十年前,阿里巴巴就大力投入研发数据库,率先全球提出去IOE,用分布式数据库替换了传统数据库。

目前,阿里云拥有国内最强大和丰富的云数据库产品家族,涵盖关系型数据库、非关系型数据库、分析型数据库及迁移工具等,可以满足用户不同的数据库应用开发需求。

其中,PolarDB是国内首个云原生数据库,采用存储计算分离、软硬一体化设计,满足大规模应用场景需求。

历经十年技术积累,阿里云正在引领多个前沿技术领域,帮助企业解决核心业务上云的难题。目前已有约40万个数据库迁移到阿里云上。

●云原生数据库技术:PolarDB通过IO路径旁路化、创新的一致性协议、物理复制等技术,实现了领先的云原生数据库能力,性价比是传统数据库的10倍。

●智能化数据库技术:DBaaS平台具体多方面的自动化能力,基于人工智能技术,实现了参数自调优、内存使用自调优、故障自处理等。

● 数据库安全技术:国内首家提供BYOK的云数据库服务商,从用户连接、数据传输,到数据存储,提供了完整的全链路加密。

● 分析数据库技术:AnalyticDB是最快的实时分析数据库,在全球权威分析型基准测试TPC-DS榜单中位列第一名。

去年,阿里云数据库曾作为第一家且唯一一家中国公司进入Gartner数据库魔力象限。本月早些时候还曾入选Forrester全球数据库报告,跻身“强劲表现者”阵营。

