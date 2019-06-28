微软承认Win10出现Bug：导致关机时间变长

中关村在线消息：Windows 10 系统的电脑用户假如最近发现关机时等候的时间突然变长，甚至要等待两分钟方可以关闭电脑，请不要担心是电脑硬件有问题，因为Microsoft 日前确认是Windows 10 系统有Bug 导致。



Microsoft 日前确认Windows 10 系统有Bug 导致

这个最近出现的Bug 会影响Windows 10 电脑的关机发系统休眠，令处理指令的时间变长。Microsoft 的员工Philip Froese 指Windows 10 (Version 1809) 的UCSI（USB Type-C Connector System Software Interface）有Bug，当UCSI 处理USB Type-C 接口连接或断开时，关机和系统休眠的处理时间会被延误60 秒。

一般Windows 10 电脑关机或休眠约需1 分钟，加上额外因为Bug 而延误的1 分钟，就令用户需要等待的时间变长。Microsoft 暂时并未给出修复此Bug 的时间表，但就强调Bug 并不会影响USB Type-C 的正常运作，在唤醒系统或重新开机，系统和USB Type-C 都会如常运作。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：微软承认Win10出现Bug：导致关机时间变长http://news.zol.com.cn/720/7204479.html