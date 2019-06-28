vivo S1 Pro仲夏梦新配色开售 价格不变

中关村在线消息：日前，vivo正式公布S1系列的代言人为蔡徐坤，并推出vivo S1 Pro仲夏梦新配色。今日十点，这款全新配色正式开售。



vivo S1 Pro仲夏梦配色正式开售

据了解，vivo S1 Pro仲夏梦新配色的配置维持不变。正面采用了一块19.5:9比例的6.39英寸Super AMOLED显示屏。同时还采用了全自动可升降式前置摄像头，还将光线感应器、距离感应器和听筒等元器件隐藏在屏幕顶端和下方，使其实现了真正的全面屏，官方称其为“零界全面屏”，屏占比高达91.64%。



vivo S1 Pro仲夏梦配色采用了粉蓝渐变的设计

核心配置方面，vivo S1 Pro仲夏梦版搭载高通骁龙675处理器，提供8+128GB、6+256GB两种内存组合可供选择（两款售价均为2698元），后置相机为4800万主摄+800万广角+500万副摄的三摄组合，前置相机为3200万像素，电池容量为3700mAh。支持屏幕指纹解锁，另外还拥有钟情蓝、珊瑚红两款机身配色。



vivo S1 Pro目前共有三种配色

价格方面，vivo S1 Pro仲夏梦版与此前推出的钟情蓝、珊瑚红两种配色售价保持一致，8+128GB、6+256GB两种规格均为2398元。

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