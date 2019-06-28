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    Nick Law将担任苹果营销传播整合副总裁

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：据外媒AppleInsider爆料，苹果公司聘请知名营销主管Nick Law的消息已进一步得到证实，这位阳狮集团首席创意官将担任这家iPhone生产商的营销传播整合副总裁。

    Nick Law将担任苹果营销传播整合副总裁
    Nick Law将担任苹果营销传播整合副总裁

    据 AdWeek报道，Nick Law将成为苹果公司的营销传播整合副总裁。他将领导数字化工作，将公司及其产品推广到多个领域，从电视和数字广告到零售和其他媒体。

    Law将直接向苹果营销传播副总裁Tor Myhren汇报工作，后者于2016年加入苹果公司，此前曾在广告巨头葛瑞集团担任首席创意官。

    这位来自跨国广告公司与传播集团阳狮集团的首席创意官曾表示，他将利用他所谓的“千载难逢的机会，与我一直钦佩的品牌合作”。当时，他的工作细节尚不清楚，但据报道他加入苹果后可能会担任营销主管。

    目前尚不确定Nick Law在苹果正式任职的具体日期，但他未来几个月将从纽约搬到库比蒂诺的苹果总部工作。

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/720/7204439.html report 760 中关村在线消息：据外媒AppleInsider爆料，苹果公司聘请知名营销主管Nick Law的消息已进一步得到证实，这位阳狮集团首席创意官将担任这家iPhone生产商的营销传播整合副总裁。Nick Law将担任苹果营销传播整合副总裁据 AdWeek报道，Nick Law将成为苹果公司的营销传播整合副...
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