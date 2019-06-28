特朗普被针对了！政客违反规定会被推特标识

中关村在线消息：北京时间6月28日，众所周知，Twitter是美国总统特朗普最喜欢使用的一个社交工具，但人们都想对其在Twitter上的言行进行一定的限制。近期，Twitter即将推出特朗普专属的特别标签。不仅仅是特朗普，有影响力的政府官员发布的推文违反规定都会被标识。





据了解，Twitter在公告中并没有提及特朗普的名字，公告中只是表示了新规定将适用于拥有10万粉丝的经过认证的政府官员、代表或政府职位候选人。不过，对于普罗大众而言，限制超过10万粉丝并经过认证的政府官员，人们第一时间想到的就是特朗普。

2017年的时候Twitter CEO杰克·多西在做客美国全国广播公司（NBC）的《今日周日》节目中谈到了特朗普的问题。Twitter之所以没有封杀特朗普，多西认为直接倾听领导人的心声非常重要，公开谈话远比关起门来说话要强。

多西谈到，任何人都需要有一个表达自己心声的平台。如果Twitter官方突然注销他的账号，那么他们就没有了表达心声的平台，我们也就不知道领导的心里在想什么。这样的举动就会使得许多的事情变得不透明，这对于许多人都没有好处。

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