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    苹果音乐会员数突破6000万：仍不及主要对手

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间6月28日，美国时间周四的时候，苹果公司正式对外宣布，他们的音乐服务Apple Music会员数量已经突破新高，达到了6000万人。不过，这一数字仍旧距离他们的主要竞争对手Spotify有一定的距离。

    苹果音乐会员数突破6000万：仍不及主要对手
    苹果音乐会员数突破6000万：仍不及主要对手

    据了解，这一数据是苹果公司互联网服务高级副总裁艾迪库伊(Eddy Cue)在巴黎向法国媒体发表的讲话中透露的，而苹果方面的新闻发言人也证实了这一消息。不过他们的主要竞争对手Spotify付费会员数量已经超过了1亿人，因此苹果和他们还有不小的差距。

    此前据《华尔街日报》报道，截至今年2月份的时候，Apple Music在美国有2800万付费用户，这一数字已经超过了Spotify的2600万，成为了音乐流媒体领域的第一名。

    Apple Music在全球和美国的增长率高于Spotify，但是Spotify的订阅用户总数依然远远高于Apple Music。与Apple Music不同，Spotify提供一款可支持广告的免费功能。如果将免费用户计算在内，Spotify共拥有2.07亿用户。

    （本文图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果音乐会员数突破6000万：仍不及主要对手http://news.zol.com.cn/720/7204235.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/720/7204235.html report 835 中关村在线消息：北京时间6月28日，美国时间周四的时候，苹果公司正式对外宣布，他们的音乐服务Apple Music会员数量已经突破新高，达到了6000万人。不过，这一数字仍旧距离他们的主要竞争对手Spotify有一定的距离。苹果音乐会员数突破6000万：仍不及主要对手据了解，这一...
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