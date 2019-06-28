中关村在线消息：北京时间6月28日，美国时间周四的时候，苹果公司正式对外宣布，他们的音乐服务Apple Music会员数量已经突破新高，达到了6000万人。不过，这一数字仍旧距离他们的主要竞争对手Spotify有一定的距离。



苹果音乐会员数突破6000万：仍不及主要对手

据了解，这一数据是苹果公司互联网服务高级副总裁艾迪库伊(Eddy Cue)在巴黎向法国媒体发表的讲话中透露的，而苹果方面的新闻发言人也证实了这一消息。不过他们的主要竞争对手Spotify付费会员数量已经超过了1亿人，因此苹果和他们还有不小的差距。

此前据《华尔街日报》报道，截至今年2月份的时候，Apple Music在美国有2800万付费用户，这一数字已经超过了Spotify的2600万，成为了音乐流媒体领域的第一名。

Apple Music在全球和美国的增长率高于Spotify，但是Spotify的订阅用户总数依然远远高于Apple Music。与Apple Music不同，Spotify提供一款可支持广告的免费功能。如果将免费用户计算在内，Spotify共拥有2.07亿用户。

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