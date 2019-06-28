进入库克时代 从苹果离职的那些高管

中关村在线消息：今日苹果对外宣布，公司首席设计官Jony lve将在今年晚些时候离职。据悉，Jony lve于1992年加入苹果，在苹果公司任职27年。曾参与设计了iPod，iMac，iPhone，iPad等众多苹果产品。



Jony Ive从苹果离职

Jony Ive离职的消息曝出后，苹果在盘后交易中股价应声下跌约1%，损失市值至少90亿美元。可见外界对于这位苹果首席设计官的重视程度有多高。

除了Jony Ive之外，接下来我们就来盘点一下苹果正是进入到库克时代后，哪些流失的人才有哪些：

2011年8月：iAD广告业务副总裁安迪·米勒离职

安迪·米勒于2010年初以2.75亿美元将自己创办的移动广告公司Quattro Wireless出售给了苹果，以此为基础才有了后来的苹果iAD广告业务部门。米勒离职后将成为独立投资人。

2011年10月：Siri业务负责人达格·吉特罗斯离职



前Siri业务负责人达格·吉特罗斯

达格·吉特罗斯于2007年创办Siri公司，后于2010年卖给苹果。在iPhone 4S上人们首次见到的Siri就是出自达格·吉特罗斯之手。当时吉特罗斯离职原因是“想要与居住在芝加哥的家人一起生活”。



后来达格·吉特罗斯从事开发人工智能语音助手Viv的工作。而Viv使用方式和跟Siri几乎一样。

2011年11月：苹果全球安全副总裁约翰·特里奥特离职

约翰·特里奥特离职，是因为iPhone 4s原型机丢失一事而离开了苹果。早年间特里奥特负责全球安全运营，曾于2008年亲自带领团队专门打击中国市场上的山寨苹果产品。

2011年底：苹果工程技术副总裁大卫·塔普曼离职

大卫·塔普曼在苹果任职期间参与了包括一系列iPod产品的研发工作，并且还参与到了iPhone研制之中，并扮演重要角色，即塔普曼的名字，曾出现在苹果申请的70多个专利中。不过截至目前，大卫·塔普曼的去向仍不明。

2012年初：苹果产品整合高级主管西蒙·普拉卡什离职

西蒙·普拉卡什曾在苹果负责产品完善，即保证从iPhone到Mac计算机的所有的苹果产品的质量。西蒙·普拉卡什离职后加入了谷歌，并进入到Google X负责监管产品的质量与可靠性。

2012年4月：零售地产高级总监本杰明·费伊离职

本杰明·费伊在为苹果零售店的全球扩张起到重要的作用。离职后，美国折扣零售商J.C. Penney宣布聘请费伊担任其房地产、店面设计和开发部门的执行副总裁。

2012年10月：零售业务高级副总裁约翰·布劳伊特离职

约翰·布劳伊特，因为在工作中存在过失，其中包括为增加苹果零售店利润，而导致员工产生负面反响。因此离职。

2012年10月：苹果高级副总裁斯科特·福斯托尔离职



苹果高级副总裁斯科特·福斯托尔离职

斯科特·福斯托尔一度被看作是乔布斯继任者之一。他曾经主持了iOS操作系统、Siri语音助手等一系列重要技术的开发，最后因为iOS地图服务表现不佳，而最终离职。



不过目前，斯科特·福斯托尔的去向一直成谜。甚至有网友调侃，他会像“乔布斯一样回归苹果”。

2014年5月：苹果欧洲、中东及非洲区(EMEA)副总裁帕斯卡·卡格尼离职

帕斯卡·卡格尼很快便离开苹果公司。目前尚不清楚其离职具体原因。

2015年4月：全球企业对外沟通高级总监娜塔莉-克瑞斯离职

克瑞斯的LinkedIn主页资料显示，她负责管理苹果旗下许多产品的公关工作，其中包括iPhone、iPad、iPod、iTunes以及Macbook Air。同时，她还负责了最新Apple Pay和苹果手表的公关工作。

2016年，苹果健康项目负责人的机器人专家Yoky Matsuoka离职，同时离职的还有网络零售副总裁鲍勃·库普本斯（Bob Kupbens）、全球营销副总裁Hiroki Asai，以及多位负责苹果无人驾驶汽车项目的经理。

2019年2月：苹果零售业务高级副总裁安吉拉·阿伦茨离职



苹果零售业务高级副总裁安吉拉·阿伦茨离职

安吉拉·阿伦茨对于离职只说是“为了个人和职业的新追求而离开” 。她的职位将由此前担任苹果人力资源副总裁的Deirdre O’Brien接任。



2019年6月公司首席设计官Jony lve宣布离职



设计师马克·纽森（Marc Newson）和乔纳森·艾维（Jony Ive）

从苹果离职后，乔纳森·艾维（Jony Ive）将与设计师马克·纽森（Marc Newson）一起创办自己的设计公司LoveFrom。

（文中图片来自 互联网）

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