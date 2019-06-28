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    这个人离开后 苹果立刻损失90亿美金

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王文治   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：今日早间苹果公司宣布，公司首席设计官乔纳森·艾维（Jony Ive）将在今年晚些时候离职，他曾参与设计了iPod，iMac，iPhone，iPad等众多苹果产品。

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    苹果首席设计官乔纳森·艾维（Jony Ive）

    外界普遍认为乔纳森·艾维（Jony Ive）是除了乔布斯之外，对苹果那些著名的产品最有影响的人。据资料显示，乔纳森·艾维（Jony Ive）于1996年开始领导苹果的设计团队，在苹果公司工作的20多年内，主要负责苹果所有主要产品的工业设计和外观。在2012年时候，他还肩负起了对于软件设计工作。

    苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）表示乔纳森·艾维（Jony Ive）在苹果重整旗鼓的过程中起到了重要的作用，从1998年突破性的iMac到iPhone，再到后来的苹果园区（Apple Park），乔纳森·艾维（Jony Ive）一直在扮演着最重要的角色。

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    乔纳森·艾维（Jony Ive）与蒂姆·库克（Tim Cook）

    此外，蒂姆·库克（Tim Cook）还这样评价乔纳森·艾维（Jony Ive）：“乔尼是设计界独一无二的人物”。

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    乔纳森·艾维（Jony Ive）和斯蒂芬·乔布斯（Steve Jobs）

    据了解，从苹果离职后，乔纳森·艾维（Jony Ive）将与设计师马克·纽森（Marc Newson）一起创办自己的设计公司LoveFrom。

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    设计师马克·纽森（Marc Newson）和乔纳森·艾维（Jony Ive）

    对此，苹果公司表示“该公司将会成为这家设计公司的客户”。

    谈到老东家苹果公司，乔纳森·艾维（Jony Ive）表示，“虽然我以后不再是其中的一名员工，但仍希望在未来能够积极参与其中。”

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    乔纳森·艾维（Jony Ive）表示未来仍希望积极参与苹果公司的设计中

    据了解，乔纳森·艾维（Jony Ive）离职后，苹果方面表示目前没有直接的继任者。但外界预测，工业设计副总裁埃文斯·汉基（Evans Hankey）和人机界面设计副总裁艾伦·戴伊（Alan Dye）将肩负起他离职所带来的其他方面的设计职责。

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    苹果在盘后交易中股价应声下跌约1%，损失市值约90亿美元

    值得一提是，乔纳森·艾维（Jony Ive）离职的消息曝出后，苹果在盘后交易中股价应声下跌约1%，损失市值至少90亿美元。

    （本文图片来自互联网）

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