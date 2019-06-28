早报：设计出iPhone的苹果大功臣确认离职

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

那个和乔布斯一起改变世界的男人也要离开苹果了。

苹果首席设计官乔纳森·艾维确认今年离职





苹果在今天宣布，公司首席设计官乔纳森·艾维将在今年晚些时候离职。乔纳森·艾维在苹果服务了20多年，负责苹果所有主要产品的工业设计工作，而他最大的成就，无疑是设计出了“改变世界”的iPhone。

据悉，乔纳森·艾维离开苹果后将成立自己的设计公司LoveFrom，而苹果也没有公布艾维的继任者。

之前谷歌暂停与华为在系统方面的合作一度让人担心华为的机型是否能够升级到Android 10.0，现在终于可以放心了。

华为和荣耀确认可以升级Android 10.0





华为西班牙官方推特正式公布了可以升级到Android 10.0的首批机型名单，共计17款：P30 Pro、P30、P30 Lite、P20 Pro、P20、Mate 20 X (5G)、Mate 20 X、Mate 20 Pro、Mate 20、Mate 20 Lite、Mate 10 Pro、Mate 10、P Smart Z、P Smart+ 2019、P Smart 2019、PORSCHE DESIGN Mate 20 RS、PORSCHE DESIGN Mate 10。

荣耀法国官方推特也公布了可以升级到Android 10.0的首批机型名单，共计4款：荣耀V20、荣耀20、荣耀20 PRO、荣耀20 Lite。

可见华为正在以积极的姿态应对面临的挑战，而这其中人才尤为重要。

任正非：打赢这场“战争”靠什么？





华为心声社区公布了任正非的内部讲话内容，任正非强调称：“今年我们将从全世界招进20-30名天才少年，明年我们还想从世界范围招进200-300名。这些天才少年就像‘泥鳅’一样，钻活我们的组织，激活我们的队伍。未来3-5年，相信我们公司会焕然一新，全部‘换枪换炮’，一定要打赢这场‘战争’。靠什么？靠你们。”

下面来看两个新专利，都很有看点。

苹果新专利或将取代Lightning接口





据外媒报道，苹果向美国专利与商标局提交了一项新的专利申请，该专利是通过电磁波来向iPhone传输数据，若该技术已经成熟，完全有可能取代现有的Lightning接口，因为这可以让iPhone在底部不再开口。

谷歌这项折叠屏专利有些吓人





世界知识产权局近日公示了谷歌申请的一项折叠屏专利，与一般折叠屏不同的是，该专利可以同时折叠多块屏幕，使其向书本一样翻开或合上，然后通过翻页来切换屏幕。

昨天我们报道了英伟达将推出RTX Super系列显卡，现在更多消息出来了。

英伟达RTX 2070 Super外观曝光





有外媒今日曝光了英伟达RTX 2070 Super的外观，从图中看出，RTX 2070 Super的外观设计与RTX 2070完全一样，只是中间的型号名换了。据悉，RTX 2070 Super的售价为599美元，将于7月2日发布。

小米这个月回购股份几乎就没停止过。



小米本月第16次回购股票





小米昨天晚间发布公告称，耗资近2499.6万港币回购249.8万B类股份，占已发行股份0.01%。这已是小米集团本月第16次回购股票，累计回购9294.76万股股份，耗资逾8亿港币。

贾跃亭又要悲剧了？九城注资有变。

九城推迟注资与法拉第未来的合资公司





法拉第未来在今年3月与九城签定协议成立合资公司，按照协议，九城将向该合资公司注资6亿美元，但现在情况似乎有变。据悉，九城与法拉第未来在近日修改了合资协议，九城宣布融资五千万美元用于支付法拉第未来的第一笔款项，注资计划也因此推迟。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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