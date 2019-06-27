晚报：小米要做餐饮公司？华为专利收入14亿美元

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

小米要成立餐饮公司？官方是这样回答的





有报道称，小米成立了一家餐饮公司，名为北京食乐科技有限公司，并由小米通讯技术有限公司全资控股。随后，小米方面对此事进行了回应，表示这家公司只是经营范围中存在餐饮，并不是单纯的食品公司。

Z点评：小米为了应对股价下跌，看来是想了不少办法啊。

电子烟也是烟 深圳正式将其纳入控烟管理





近日深圳市六届人大常委会第三十四次会议正式对《深圳经济特区控制吸烟条例》进行了修订，正式将电子烟纳入控烟管理。

据了解，电子烟的烟油中同样含有尼古丁等有害物质，其余真烟同样对人体有害。此前世界卫生组织已要求禁止、管制电子烟。

Z点评：该政策或将对国内电子烟市场产生不小影响。

中移动推首张5G电话卡：优惠价10元/月





中国移动刚刚面向年轻消费市场推出了首张5G元素的电话卡——移动花卡宝藏版。据介绍，使用移动花卡宝藏版的25周岁以上用户，套餐月费19元；25周岁以下用户则自动享受月费优惠价10元/月。

套餐资源包括国内流量每天1元1GB，不使用不收费；3个亲情号免费畅聊。还有专属权益，包括部分App定向免流及会员权益。

Z点评：运营商5G的推进速度在明显加快，你做好准备了吗？

华为4年来依靠专利收入达到14亿美元





近日华为公司对外发布了知识产权白皮书，白皮书中详细介绍了华为近几年来在知识产权上获得的成绩。这其中提到，华为在过去的四年里在知识产权方面获得了14亿元的收入。

Z点评：有专利在手就是硬气有自信！

OPPO屏下相机技术今年不会商用





OPPO首次展示了屏下相机技术，这将是未来全面屏手机的发展趋势。屏下相机解决方案是将一个相机组件放在屏下，包括镜头和传感器等等，从而实现屏下摄像头。不过OPPO表示屏下相机技术目前尚未完全成熟，还需要时间打磨，今年不会商用。

Z点评：一切都是为了屏占比，“真全面屏”真的那么重要吗？

Intel抛售8500项专利 涵盖3G/4G/5G





有外媒报道，Intel计划出售旗下8500项网络技术相关专利。Intel抛售的8500项专利中，大概6000项专利涵盖3G、4G与5G网络技术标准，1700项专利则与无线技术有关，另外500项专利则涵盖半导体与电子设计相关技术。

Z点评：别多想，intel仍会保留重要无线网络技术资产。

华为P30全球出货量突破1000万台





今天上午的大会中，华为消费者业务手机产品线总裁何刚对外宣布，华为P30系列手机目前在全球市场出货量已经突破了1000万台。达成这一数字相比华为P20系列足足快了将近62天。

Z点评：显然全球消费者对于这个系列是非常喜爱的。

拼多多将独立限时秒杀频道





近日有拼多多内部人士向腾讯科技爆料，拼多多正在考虑将旗下“限时秒杀”频道独立出来，成立“秒拼”事业群。值得一提的是，“限时秒杀”频道是对拼多多日活贡献最大的频道。

这名知情人士表示，“秒拼”事业群独立之后，将会负担起更多的责任，尤其是拼多多在第一二线市场的扩张。

Z点评：阿里巴巴估计也要将聚划算独立出来了。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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